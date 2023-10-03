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الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم طولكرم

10/3/2023 2:18:24 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرا محررا من مخيم طولكرم.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إبراهيم مسلم أثناء عمله في أرضه الزراعية في الحي الغربي من مدينة طولكرم، وفتشت مركبته الخاصة.


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