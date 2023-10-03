الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم طولكرم

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم طولكرم
التاريخ
10/3/2023 2:18:24 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرا محررا من مخيم طولكرم.
وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إبراهيم مسلم أثناء عمله في أرضه الزراعية في الحي الغربي من مدينة طولكرم، وفتشت مركبته الخاصة.
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