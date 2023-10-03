بلدية بيت لحم تستلم مركبة كهربائية من شركة مدى

و قام مدير الإدارة الفنية في شركة مدى السيد رجائي اسعيد، ومدير الإدارة التجارية السيد نادر العالول، بتسليم حنا حنانيا مركبة كهربائية وذلك بحضور المدير التجاري لمنطقة الجنوب اشرف نصار، ومدير مبيعات الشركة فراس الحسن، ومدير الوكلاء رامي زعرب، ومدير منطقة بيت لحم خضر الحاج، ومدير التسويق محمود جرار، ومدير عام البلدية أنطون مرقص وعضو المجلس البلدي جورج اجحا.

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