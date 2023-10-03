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بلدية بيت لحم تستلم مركبة كهربائية من شركة مدى

10/3/2023 2:18:23 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ ضمن جهود رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، لاستقدام منح لبلدية بيت لحم من أجل احياء شارع النجمة وتلبية احتياجاته بما يتماشى مع رؤية مجلس بلدية بيت لحم, وتسهيل حركة السُياح والحُجاج فيه مروراً إلى ساحة المهد، ومن أجل تسهيل حركة سُكان الشارع من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على البيئة باستخدام وسائل نقل صديقة للبيئة وغير ملوثة.

و قام مدير الإدارة الفنية في شركة مدى السيد رجائي اسعيد، ومدير الإدارة التجارية السيد نادر العالول، بتسليم حنا حنانيا مركبة كهربائية وذلك بحضور المدير التجاري لمنطقة الجنوب اشرف نصار، ومدير مبيعات الشركة فراس الحسن، ومدير الوكلاء رامي زعرب، ومدير منطقة بيت لحم خضر الحاج، ومدير التسويق محمود جرار، ومدير عام البلدية أنطون مرقص وعضو المجلس البلدي جورج اجحا.

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