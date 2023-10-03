بلدية بيت لحم تستلم مركبة كهربائية من شركة مدى

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN/ ضمن جهود رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، لاستقدام منح لبلدية بيت لحم من أجل احياء شارع النجمة وتلبية احتياجاته بما يتماشى مع رؤية مجلس بلدية بيت لحم, وتسهيل حركة السُياح والحُجاج فيه مروراً إلى ساحة المهد، ومن أجل تسهيل حركة سُكان الشارع من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على البيئة باستخدام وسائل نقل صديقة للبيئة وغير ملوثة.
و قام مدير الإدارة الفنية في شركة مدى السيد رجائي اسعيد، ومدير الإدارة التجارية السيد نادر العالول، بتسليم حنا حنانيا مركبة كهربائية وذلك بحضور المدير التجاري لمنطقة الجنوب اشرف نصار، ومدير مبيعات الشركة فراس الحسن، ومدير الوكلاء رامي زعرب، ومدير منطقة بيت لحم خضر الحاج، ومدير التسويق محمود جرار، ومدير عام البلدية أنطون مرقص وعضو المجلس البلدي جورج اجحا.
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