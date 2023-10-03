عضو ثوري فتح حويل : سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى شركاء في النضال ومواجهة المحتل

MENAFN - Palestine News Network ) جنين / PNN/ أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، أنّ حركة الجهاد الإسلامي باتت تتصدر المشهد النضالي في مواجهة الاحتلال، وموجودة بشكل فعّال وكبير في ميداني قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مُشدداً على أن المعارك الأخيرة مع العدو تؤكد ذلك.

وقال د. حويل في تصريحات صحفية"، بمناسبة الذكرى الـ 36 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي: إن عمل الحركة التي أسسها الشهيد المفكر الدكتور فتحي الشقاقي، بات لا يقتصر على العمل النضالي في الميدان فقط، بل لها أنشطة مجتمعية في إغاثة الفقراء والمساهمة في التعليم الجامعي للطلبة من أبناء الشعب الفلسطيني، ما يؤكد تطور عملها وأداءها على الصُعد كلهم.

وأشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي شكلت نقلة نوعية في العمل المقاوم الفلسطيني، لافتاً إلى أنها بالرغم من اغتيال مؤسسها والعديد من قادتها العسكريين لأجل تصفيتها، بالإضافة إلى رحيل أمينها العام د. رمضان شلّح، إلا أنها كانت تخرج من تلك المحن أكثر قوة وشراسة وأقوى وأشد عوداً.

شراكة السرايا والكتائب

وفي السياق، أشار إلى أن سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى شركاء في النضال والمقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، مستذكراً بذلك: "الشراكة بدأت عام 2002 بعدما تشارك الأسير المحكوم مدى الحياة عبد الكريك أبو عويس قائد كتائب شهداء الأقصى، مع قائد سرايا القدس بتنفيذ عمليات فدائية ضد الاحتلال في انتفاضة الأقصى وفي مخيم جنين، وامتدت إلى باقي الساحات، كانت ولا تزال علاقة وحدة كان لها دور كبير في رقي العمل المقاوم".

وأضاف عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل، أنه كلما زادت وحدة العمل النوعي بين فصائل المقاومة، تحديداً سرايا القدس وكتائب الأقصى، سيكون له انعكاساً وصدى كبير على مستوى العمل المقاوم بشكل عام".

توحيد الساحات

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أشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي حاولت ولا تزال تسعى لتوحيد الساحات الفلسطينية، مشدداً على أن جهودها تسير في الطريق الصحيح، لكنها بحاجة إلى جهد أكبر بسبب العقبات التي تمر بها القضية الفلسطينية، متابعاً: "الوحدة هي الطريق الصحيح للنصر وإزالة الاحتلال".

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تحتفل يوم الجمعة المقبل 6/ 10/ 2023 بالذكرى الـ 36 لانطلاقتها الجهادية، بإقامة مهرجان حاشد " الشهداء.. بشائر النصر" على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة