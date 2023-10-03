البرازيل تتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

برازيليا – تولت البرازيل يوم الأحد (01) الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لمدة شهر واحد، ومن أبرز المواضيع التي ستدافع عنها هو أهمية دور المؤسسات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف في منع نشوب الصراعات الدولية وحلها والتوسط فيها، وسيرأس وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا جلسة حول هذه المسألة في 20 تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي هذا السياق أوضح أمين الشؤون متعددة الأطراف والشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير كارلوس مارسيو كوزيندي قائلًا:“هذا الشهر سنطرح فكرة مفادها أنه ينبغي على مجلس الأمن توسيع نطاق التعامل مع الأدوات المتاحة أمام الأمم المتحدة والدول والمنظمات الإقليمية لمنع نشوب النزاعات بدلًا من الاقتصار على التعامل معها بعد وقوعها، في محاولة لتكثيف الجهود الدبلوماسية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف لمنع اندلاع النزاعات”.

ووفقًا للمسؤول الدبلوماسي ستتطرّق البرازيل إلى مواضيع أخرى على مدار الشهر الذي ستتولى في خلاله رئاسة مجلس الأمن الدولي مثل المهمة المحتملة لدعم قوات الأمن في هاييتي، والإبقاء على بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على مفاوضات السلام في كولومبيا، بالإضافة إلى مسائل أخرى متعلقة بالحرب القائمة بين أوكرانيا وروسيا.

إعادة صياغة المجلس

يتكون مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة من خمس دول دائمة العضوية هي الصين والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا، ومن مجموعة مؤلفة من 10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين وهم في الوقت الحالي البرازيل وألبانيا وإكوادور والإمارات العربية المتحدة والغابون وغانا واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا، وتستمر عضوية هذه الدول حتى كانون الأول/ ديسمبر، لكن رئيس البرازيل الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يطالب بمقعد دائم للبرازيل في مجلس الأمن، وكذلك لجنوب إفريقيا وللهند.

جدول الأعمال

بالإضافة إلى الجلسة التي ستُعقد في العشرين من الجاري، سيترأس الوزير ماورو فييرا فعاليات أخرى في خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، منها جلسة النقاش المفتوح حول الشرق الأوسط في الرابع والعشرين، وهي جلسة تُعقد كل ثلاثة أشهر لتناول القضية الفلسطينية وغيرها من المسائل، وجلسة نقاش مفتوح أخرى تدور حول“المرأة والسلام والأمن” ستُعقد في الخامس والعشرين. كذلك سيترأس فعالية أخرى ألا وهي الحوار السنوي بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

ترجمته من البرتغالية مريم موسى

لأمم المتحدة