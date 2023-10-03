باحث يدرس العلاقات البرازيلية-الخليجية في رسالة الدكتوراه

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – البرازيلي باولو ريبيلو هو طالب دكتوراه في علم السياسة في جامعة سالامانكا في إسبانيا، تتمحور أبحاثه حول العلاقات بين البرازيل والشرق الأوسط، مع التركيز على العلاقات مع دول الخليج، وخصوصاً الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان.

وُلِد ريبيلو في فيلا فيلها، إسبيريتو سانتو، ولكنه يعتبر نفسه من العاصمة برازيليا بسبب قضاء معظم حياته فيها. درس التاريخ في جامعة برازيليا (UnB) وعمل أيضًا في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة أربع سنوات قبل أن يبدأ بحثه في سالامانكا في سبتمبر من العام الماضي.

من المفترض أن يستكمل ريبيلو الدكتوراه في عام 2025، و الآن يعتزم بدء مرحلة البحث الميداني. لهذا السبب، سيعود إلى البرازيل لإجراء بعض المقابلات، و من ثمّ سيقضي بعض الوقت كجزءٍ من بحثه في الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان وإسرائيل وفلسطين وعُمان والمملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة.

في مقابلةٍ له مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية عبر اتصال فيديو، أفاد ريبيلو أنّ عليه إنتاج خمس مقالات أكاديمية لإتمام الدكتوراه، فبحسب قوله:“هنا [في جامعة سالامانكا] ليس هناك أطروحة دكتوراه تركز على موضوع واحد؛ حيث أنّ النظام الأوروبي يشجع على كتابة مقالات أكاديمية تتمحور حول موضوع مركزي”.

و بالنسبة للمقالات، قال:“ثلاثة منها استطعت أن أحدّد مواضيعها، وتتضمن جميعها البرازيل من منظور مقارن. الأول قد أتممت كتابته بالفعل، و هو يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة وأمريكا اللاتينية.و أقوم الآن بالتحضير للثاني الذي سيكون حول مجموعة البريكس وكيف يمكن لها أن تكون جسرًا لبناء السلام في الشرق الأوسط. و في المجمل رؤية البرازيل كجهة أساسية في الجنوب العالمي هي أمر جوهري في كل البحث”.

يحلل القضايا القابلة للقياس للسلطة التشريعية في الساحة الدولية

أمّا عن المقالة الثالثة، فقال:“المقالة الثالثة تتناول دور البرازيل كوسيط، في حالة القضايا المتعلقة بإيران، إسرائيل، وفلسطين. إنها أبحاث تجرى بالفعل هنا في جامعة سالامانكا بالتعاون مع جامعات أوروبية أخرى”.

من جهة أخرى، أوضح ريبيلو أن أحد جوانب البحث هو إظهار القضايا الملموسة في العلاقات مع الدول العربية، وأنه يبحث أيضًا في السلطة التشريعية. و شرح عن هذا قائلاً:“هنا يتوسّع نطاق البحث قليلاً ليشمل قضايا فلسطين وإسرائيل ولبنان. بالإضافة لذلك، فعند تحليل مواقف بعض النواب وأعضاء مجلس الشيوخ البرازيليين، يمكن تتبع اهتمام القطاعات السياسية بالدول العربية وكيفية تشكّلها مع مرور الوقت، إذ في النهاية يتم تجديد المجلس التشريعي كل أربع سنوات”.

بناءً على ذلك، يسعى الباحث إلى رصد النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الأكثر نشاطًا في بناء العلاقات مع الدول العربية، استنادًا إلى الخطابات والتصويتات والمشاركة في الفعاليات، و هو أمر قابل للقياس. يشرح عن هذا قائلاً:“بهذه الطريقة، يمكنك فهم أن هناك مجموعة في السلطة التشريعية وهي ما تعرف ب اللوبي (مجموعات الضغط)، تعكس مصالح الدول العربية، وتجلب هذا إلى الساحة الدولية. بعد ذلك، يمكنك أن تأخذ هذه المعطيات إلى مسألة أكثر نظرية، وهي تحليل الخطاب. ثمّ تأخذ هذا التحليل القابل للقياس وتنقله إلى عالم الأفكار. فتطرح العديد من الأسئلة نفسها: من بدأ هذا؟ لماذا بدأ هذا؟ هذا أكثر إيجابية لمن؟ إذاً هناك العديد من الأسئلة التي أحاول الإجابة عليها وتقديمها”.

ختاماً، من الجدير بالذّكر أنّ باولو ريبيلو هو أيضًا محلل سياسي ويبحث في مواضيع مثل السياسة الخارجية البرازيلية والأمن الدولي والسياسة المقارنة. كانت أحدث منشوراته تحليلًا للولاية الثالثة للرئيس لولا على موقع أكاديمي يُعنى بقضايا أمريكا اللاتينية.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان





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