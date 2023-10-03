مشاركة شبابية وأكاديمية واسعة في منتدى الاستثمار العالمي 2023 بأبوظبي لدعم الاقتصاد المستدام وتحفيز الابتكار

8th World Investment Forum 2023

His Excellency Rashed Abdulkarim Al Blooshi

DUBAI, UAE, October 3, 2023 /EINPresswire / -- أ تشهد فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي "أونكتاد"، التي تستضيفها أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، مشاركة واسعة من الشباب والمؤسسات التعليمية والأكاديمية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الدور المهم للشباب والباحثين والأكاديميين في تقوية دور الاستثمار والمشاريع لتعزيز الاقتصاد العالمي المرن والمستدام.يستقطب منتدى الاستثمار العالمي "أونكتاد"، الذي ينظم بدعم وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، الشريك الرئيسي، أكثر من 7 آلاف من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقادة الأعمال وبقية المعنيين في مجال الاستثمار من 160 دولة لمناقشة قضايا التنمية والاستثمار في العالم.وتشكل الدورة الرابعة من منتدى أونكتاد للشباب، الذي ينظم بالشراكة مع "شباب الأونكتاد" تحت شعار "من أجل ازدهار الكوكب"، منصة ملائمة لجمع الشباب من تخصصات ومجالات متنوعة لمناقشة التحديات والفرص الاستثمارية في مجالات عدة منها الصناعات التحويلية والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل التعليم.قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "تضع دولة الإمارات التنمية البشرية في صدارة أولوياتها، وهو ما يوضح تركيزنا على تمكين الشباب الذين يمثلون أكثر من 50% من سكان الدولة، فضلاً عن دعم التعليم والباحثين والأكاديميين بهدف قيادة التنمية في السنوات الخمسين المقبلة، وتحقيق أهداف رؤية "مئوية الإمارات 2071". ونرى أن منتدى أونكتاد للشباب يوفر منصة ملائمة لتنمية المهارات الشخصية للقادة الشباب لتعزيز التعاون بين هذه الشريحة العمرية المهمة في مختلف أنحاء العالم من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة لتحديات الحاضر والمستقبل".وأضاف سعادته:" نجحنا في تحقيق تطور ملحوظ في تطوير بيئة مناسبة لتحفيز الشباب والباحثين والأكاديميين بهدف التميز والمساهمة بإيجابية في مسيرة أبوظبي. ونتطلع للترحيب بالشباب والباحثين والأكاديميين المشاركين في المنتدى للتباحث والتعاون مع زملائهم وزميلاتهم في دولة الإمارات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجتمعاتهم وإحداث تأثير إيجابي على نطاق واسع."يتيح المنتدى الشبابي للطلاب والمحترفين من الشباب، المهتمين بالتجارة والقضايا المتعلقة بالتنمية وتتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، فرصة لاكتساب الخبرات والمعارف من خلال المشاركة في الجلسات الحوارية، وورش العمل الإبداعية لحل المشكلات، والعروض التقديمية لمشاريع شبابية، والتواصل مع أقرانهم؛ إلى جانب حضور فعاليات وجلسات منتدى الاستثمار العالمي المتنوعة. ما يسهم في الاستفادة من الحلول والمخرجات التي يتم التوصل إليها حول القضايا العالمية ذات الأولوية.ويهدف المسار الأكاديمي لمنتدى الاستثمار العالمي إلى سد الفجوة بين الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال. ويتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية التي يشارك فيها نخبة العلماء والباحثين والمديرين التنفيذيين من الشركات العالمية وصنّاع القرار، لبحث ومناقشة موضوعات مختلفة منها الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات المتعددة الجنسيات والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وإصلاح اتفاقيات الاستثمار الدولية والتمويل المستدام. ويشمل برنامج المسار الأكاديمي كلمات رئيسية وسلسلة من الجلسات الحوارية التي يتم تنظيمها بالشراكة مع المؤسسات والجمعيات الأكاديمية الرائدة مثل أكاديمية الأعمال الدولية، ومركز كولومبيا للاستثمار المستدام- جامعة كولومبيا، والمعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية- جنيف، وجامعة ميدلسكس- دبي، وجامعة نيويورك- أبوظبي، ومعهد UNU-WIDER -هلسنكي، ومركز البحوث الاقتصادية والسياسية، وجمعية القانون الاقتصادي الدولي.-انتهى-اعتماد وسائل الإعلاميرجى من وسائل الإعلام الراغبة في حضور فعاليات المنتدى التقدم بالطلب الكترونيًا online ويتم اتباع الإجراءات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة للاعتماد.متطلبات اعتماد وسائل الإعلام هنا.للتواصل:هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWireTM ( ) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة

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