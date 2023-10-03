وزير الدفاع الروسي: 335 ألفاً دخلوا الخدمة العسكرية منذ بداية العام

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام روسية اليوم (الثلاثاء)، عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله إن عدد الجنود المتعاقدين والمتطوعين الذين دخلوا الخدمة العسكرية منذ بداية العام بلغ 335 ألفا، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.
وقال الوزير في مؤتمر بالفيديو مع قيادات القوات المسلحة الروسية أنه لا توجد خطط لتعبئة إضافية، مؤكدا ((لدينا العدد اللازم من القوات لتنفيذ العملية العسكرية ضد أوكرانيا)).
وأضاف: ((من خلال العمليات النشطة، أضعفت قواتنا بشكل كبير القدرة القتالية للعدو وألحقت به أضرارا جسيمة)).
الشرق الأوسط
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