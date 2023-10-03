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وزير الدفاع الروسي: 335 ألفاً دخلوا الخدمة العسكرية منذ بداية العام

10/3/2023 10:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام روسية اليوم (الثلاثاء)، عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله إن عدد الجنود المتعاقدين والمتطوعين الذين دخلوا الخدمة العسكرية منذ بداية العام بلغ 335 ألفا، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.


وقال الوزير في مؤتمر بالفيديو مع قيادات القوات المسلحة الروسية أنه لا توجد خطط لتعبئة إضافية، مؤكدا ((لدينا العدد اللازم من القوات لتنفيذ العملية العسكرية ضد أوكرانيا)).


وأضاف: ((من خلال العمليات النشطة، أضعفت قواتنا بشكل كبير القدرة القتالية للعدو وألحقت به أضرارا جسيمة)).

الشرق الأوسط

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