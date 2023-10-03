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مدرب موناكو السابق على أعتاب الشباب السعودي

10/3/2023 10:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فتحت إدارة الشباب السعودي، باب التفاوض مع البلجيكي فيليب كليمنت، مدرب موناكو الفرنسي السابق.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيحل كليمنت مكان الهولندي مارسيل كايزر، الذي أقيل من منصبه بعد نهاية المرحلة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن وكيل أعمال المدرب البلجيكي كشف لنادي الشباب عن موافقته المبدئية، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة بين الجانبين من أجل حسم باقي تفاصيل الصفقة.
وأوضحت أن محمد المنجم، الرئيس الجديد لنادي الشباب، يسعى لحسم ملف الجهاز الفني للاستفادة من فترة التوقف الدولي المقبلة في تعرف المدرب الجديد على اللاعبين والمنافسين أيضا في دوري روشن، قبل قيادة الفريق.
وكان موناكو آخر تجارب كليمنت، إذ تولى تدريبه في كانون الثاني/يناير 2022، وأقيل من قيادته بعد انتهاء منافسات الدوري الفرنسي في الموسم الماضي.

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