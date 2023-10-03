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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

10/3/2023 10:13:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 3-10-2023 على عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف نابولي الإيطالي نظيره ريال مدريد الإسباني، ويلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع بنفيكا البرتغالي، ويواجه مانشستر يونايتد نظيره جالاتا سراي التركي.
بينما يلتقي الهلال السعودي مع نساجي مازاندران بطل إيران في بطولة دوري أبطال آسيا، ويلعب لوتون تاون مع بيرنلي في مواجهة مؤجلة من الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ريد بول سالزبورج- النمسا x ريال سوسييداد - إسبانيا- الساعة 7:45 مساء
يونيون برلين – ألمانياx سبورتينج براجا - البرتغال - الساعة 7:45 مساء
مانشستر يونايتد - إنجلتراxجالاتا سراي - تركيا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
كوبنهاجن - الدنمارك x بايرن ميونخ- ألمانيا - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5
إنتر ميلان- إيطاليا x بنفيكا - البرتغال- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
نابولي - إيطاليا x ريال مدريد - إسبانيا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
لانس - فرنسا x أرسنال- إنجلترا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

بي إس في آيندهوفن – هولندا x إشبيلية - إسبانيا - الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
لوتون تاون xبيرنلي- الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

إنشيون يونايتد - كوريا الجنوبية xكايا – الفلبين - الساعة 1 ظهرا

أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية x كاواساكي فرونتال – اليابان - الساعة 1 ظهرا

شاندونج تايشان – الصين x يوكوهاما إف مارينوس - اليابان - الساعة 3 عصرا
الفيحاء – السعوديةx باختاكور - أوزبكستان - الساعة 7 مساء
العين – الإمارات x أهال – تركمنستان - الساعة 7 مساء
نساجي مازاندران – إيران x الهلال - السعودية - الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الأسيوي

الكويت- الكويتx الوحدات- الأردن- الساعة 7 مساء

أهلي حلب - سوريا x الكهرباء- العراق .. 9 مساء

ملاعب

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