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الاتحاد السعودي يكشف كواليس إلغاء مباراة سباهان

10/3/2023 10:13:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف نادي الاتحاد السعودي عن كواليس إلغاء مباراته ضد سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.
وألغيت مباراة سباهان أصفهان والاتحاد، التي كان من المُقرر إقامتها مساء الإثنين، في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، بسبب وجود تماثيل بعيدة عن الرياضة في ملعب النادي الإيراني، بحسب تعليق قناة "الإخبارية" السعودية.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء الإثنين، إلغاء المباراة، وتحويل الأحداث التي وقعت فيها إلى اللجان المختصة، وذلك للبت فيها خلال الساعات القليلة المقبلة.
وبعد ساعات قليلة من بيان الاتحاد الآسيوي، أصدر نادي الاتحاد السعودي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، كشف فيه عن كواليس إلغاء مباراة سباهان.
وقال نادي الاتحاد في بيانه إنه تم إبلاغه من قبل مسؤولي الاتحاد الآسيوي، وتحديداً المراقب، أن المباراة لن تُلعب في موعدها المحدد، وأن بإمكان الفريق المغادرة.
واتجه لاعبو الاتحاد من الملعب إلى مطار أصفهان بعد معرفتهم بقرار إلغاء المباراة ضد نظيرهم الإيراني، وفقا لما أكده النادي السعودي في بيانه.
وطالب نادي الاتحاد إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح.
واختتم البيان: "نشكر الاهتمام والمتابعة التي وجدها النادي من سفير المملكة العربية السعودية في إيران وكذلك وزارة الرياضة واتحاد الكرة".
نونو سانتو مدرب الاتحاد
ماذا قال الاتحاد السعودي عن إلغاء مباراة سباهان؟
وفي الوقت نفسه، أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" للتعليق على الواقعة، قال فيه: "يشيد الاتحاد السعودي بحرص نظيره الآسيوي على إقامة المباراة في ظروف مناسبة، وهو ما لمسناه عبر المتابعة المستمرة من ممثليه الذين رافقوا الفريق في رحلته لإيران".
وأكد الاتحاد السعودي دعمه لفريق الاتحاد واتخاذ كافة الإجراءات والسبل القانونية لحفظ حقوقه.

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