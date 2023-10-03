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فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل للفيزياء 2023

10/3/2023 10:13:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- فاز الفرنسي بيار أغوستيني، والمجري النمساوي فيرينس كراوس، والفرنسية السويدية آن لويلييه، اليوم الثلاثاء، بجائزة نوبل للفيزياء، لبحوثهم المتعلقة بأدوات لاستكشاف الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قالت لجنة التحكيم اليوم، إن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديرًا "لطرقهم التجريبية التي تولّد نبضات ضوئية بأتوثانية (جزء من مليار المليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة".

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