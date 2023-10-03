فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل للفيزياء 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- فاز الفرنسي بيار أغوستيني، والمجري النمساوي فيرينس كراوس، والفرنسية السويدية آن لويلييه، اليوم الثلاثاء، بجائزة نوبل للفيزياء، لبحوثهم المتعلقة بأدوات لاستكشاف الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قالت لجنة التحكيم اليوم، إن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديرًا "لطرقهم التجريبية التي تولّد نبضات ضوئية بأتوثانية (جزء من مليار المليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة".
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