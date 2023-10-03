زيلينسكي يزور الجبهة الشرقية في أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه زار الجبهة الشرقية في المنطقة التي تضم بلدتي كوبيانسك وليمان اللتين يستهدفهما هجوم روسي، وفقاً لما ذكرته ((وكالة الصحافة الفرنسية)).



وكتب زيلينسكي على ((تلغرام)): ((اليوم نزور ألويتنا التي تقاتل في واحدة من أكثر المناطق سخونة، كوبيانسك وليمان))، وأرفق المنشور بمقطع فيديو يظهر فيه مع الجنود فيما يبدو أنه ملجأ محصن.



وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت قيادة الدفاع الجوي الأوكرانية، اليوم، إن قواتها أسقطت 29 طائرة من دون طيار (درون)، وصاروخ إسكندر، في هجمات جوية ليلية جرت في الشرق والجنوب، حيث لم تتمكن سوى طائرتين من دون طيار فقط من المرور. وأضافت قيادة الدفاع الجوي الأوكرانية أن الطائرتين الدرون اللتين تمكنتا من المرور، هما من الطراز الإيراني ((شاهد131/136)). ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.



ووقعت الهجمات في منطقة دنيبروبتروفسك في الشرق وفي منطقة ميكولاييف القريبة من ساحل البحر الأسود في الجنوب، حيث لحقت أضرار بمبنيين في منطقة دنيبروبتروفسك، بسبب حطام الصاروخ. كما أبلغت السلطات الأوكرانية عن تجدد القصف المدفعي الروسي.



وكان رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك الأوكرانية، سيرهي ليساك، كتب في وقت سابق عبر موقع ((فيسبوك))، إن الدفاعات الجوية أسقطت 13 طائرة مسيرة وصاروخ كروز، أطلقتها روسيا على منطقة دنيبروبتروفسك خلال الليل، مضيفاً أن القوات الروسية شنت هجمات على البنية التحتية.

الشرق الأوسط