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القرار الأقرب بعد إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان

10/3/2023 10:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن القرار الأقرب اتخاذه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد أزمة إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.
ولم يدخل لاعبو الاتحاد السعودي أرض الملعب قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي إلغاء المباراة لما وصفه بـ"الظروف غير المتوقعة" على أن يتم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة.
وشدد الآسيوي في بيانه على حرصه على سلامة عناصر اللعبة.
وقال نادي الاتحاد السعودي في بيان إنه لم يدخل الملعب بعدما تم إبلاغه من قبل مراقب المباراة المعين من قبل الاتحاد الآسيوي بأن المباراة لن تلعب في موعدها وأن بإمكانهم مغادرة الملعب.
وحسب الإعلامي السعودي وليد الفراج فإن نادي الاتحاد السعودي يطالب بنقاط المباراة الثلاث من خلال اعتباره فائزًا في المباراة.
وشدد الفراج على أن القرار الأقرب سيكون إما اعتبار الاتحاد فائزًا وإما لعب المباراة في وقت لاحق على ملعب محايد.
وقال منعم فاخوري مراقب مباريات الاتحاد الآسيوي الساب لقناة السعودية :"بعد الأحداث التي سبقت مواجهة الاتحاد وسباهان، قد يتم اعتبار سباهان خاسرًا (3-0)، أو تُعاد المباراة دون جمهور، أو تؤجل حتى إشعار آخر".
وتابع :"سيتم إرسال تقرير المراقب إلى دائرة المسابقات، وبعدها يٌحال إلى لجنة الانضباط والسلوك في الاتحاد الآسيوي ويٌتخذ القرار بالتمرير خلال 48 ساعة".
ويتصدر القوة الجوية المجموعة بـ4 نقاط بعدما حقق الفوز أمس على ضيفه الأوزبكي بهدفين لهدف واحد، فيما يحتل سباهان والاتحاد المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة.
ويحل نادي الهلال السعودي ضيفًا على نساجي الإيراني اليوم الثلاثاء في دور المجموعات أيضًا من مسابقة دوري أبطال آسيا، كما سبق أن حقق النصر الفوز على بيروزي في أول زيارة لناد سعودي لإيران منذ 2016.

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