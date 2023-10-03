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بعد إلغاء لقاء اتحاد جدة وسباهان.. ما حقيقة انسحاب الهلال من مواجهة نساجي الإيراني؟

10/3/2023 10:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار قرار إلغاء لقاء الاتحاد السعودي مع سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، الجدل بشأن المواجهة الإيرانية - السعودية الثانية التي ستجمع الهلال بمضيفه نساجي ضمن نفس المسابقة.
وكان من المقرر أن يلتقي الاتحاد مع مضيفه سباهان في تمام الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين بتوقيت السعودية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، لكن تأخر انطلاق المباراة بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي إلغاء المواجهة.

- الهلال ضد نساجي
من المقرر أن يحل نادي الهلال ضيفا على نظيره نساجي على ملعب "آزادي" في طهران، مساء اليوم الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.
وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن احتمال انسحاب الهلال من اللقاء، تضامنا مع موقف الاتحاد.
ولكن موقع "kooora" نقل عن مصدر قوله إن مباراة الهلال ونساجي ستقام في موعدها الذي حدده الاتحاد الآسيوي، بغض النظر عن قرار إلغاء موقعة الاتحاد وسباهان.
ومن جانبه، كشف الصحفي الإيراني داوود إيكدري حقيقة انسحاب الهلال من مواجهة نساجي، مؤكدا أن المباراة ستقام في موعدها بشكل طبيعي.
وكتب إيكدري على حسابه في منصة "إكس":": "إلغاء مباراة الهلال کذبة.. ستقام مباراة الهلال ونساجي في الموعد ‌المحدد‌ لها على ملعب آزادي".
وكانت المباريات التي تجمع فرق الاتحادين السعودي والإيراني، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، تقام على أرض محايدة في الدول الخليجية المجاورة، بحسب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عام 2016، قبل أن يتقرر بدءا من هذا الموسم إعادة إقامة المواجهات السعودية الإيرانية بنظام الذهاب والإياب على أرض البلدين.
وكانت الرياض قطعت علاقاتها مع طهران عام 2016 إثر هجوم شنه متظاهرون إيرانيون على كل من سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.
ولكن البلدين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق تم التوصل إليه بوساطة صينية في العاشر من مارس الماضي.
وتطورت العلاقات بين إيران والسعودية حين فتحت الجمهورية الإسلامية سفارتها في السعودية في السادس من يونيو الماضي.

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