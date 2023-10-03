القضاء الروسي يوجه تهمة الإرهاب لرئيس المخابرات الأوكرانية وقادة عسكريين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجهت لجنة التحقيق الفدرالية الروسية اتهامات بالإرهاب إلى رئيس المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف وقيادة القوات البحرية والجوية، على خلفية الهجمات بالطائرات المسيرة على مناطق روسية.وقال المكتب الصحفي للحنة التحقيقات الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء: "تم توجيه اتهامات غيابية ... ضد رئيس جهاز المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، وقائد القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية نيكولاي أوليشوك، وقائد القوات البحرية".



ووفقا للجنة التحقيق شارك ممثلو القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا في أكثر من 100 غارة جوية باستخدام طائرات مسيرة داخل الأراضي الروسية، في موسكو وشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وروستوف وبيلغورود ومناطق بريانسك وعدد من المناطق الأخرى.



وأضافت لجنة التحقيق أنه من المقرر في المستقبل القريب وضعهم على قائمة المطلوبين واختيار إجراء وقائي على شكل اعتقال غيابي.



واتخذت لجنة التحقيقات هذه الإجراءات بعد جمع أدلة كافية على تورط القيادة العسكرية العليا لأوكرانيا في تنظيم وتنفيذ أكثر من 100 غارة جوية باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف ومنشآت مدنية داخل الأراضي الروسية في الفترة من أبريل 2022 إلى سبتمبر 2023.

RT