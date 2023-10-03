القضاء الروسي يوجه تهمة الإرهاب لرئيس المخابرات الأوكرانية وقادة عسكريين

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وجهت لجنة التحقيق الفدرالية الروسية اتهامات بالإرهاب إلى رئيس المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف وقيادة القوات البحرية والجوية، على خلفية الهجمات بالطائرات المسيرة على مناطق روسية.
وقال المكتب الصحفي للحنة التحقيقات الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء: "تم توجيه اتهامات غيابية ... ضد رئيس جهاز المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، وقائد القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية نيكولاي أوليشوك، وقائد القوات البحرية".
ووفقا للجنة التحقيق شارك ممثلو القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا في أكثر من 100 غارة جوية باستخدام طائرات مسيرة داخل الأراضي الروسية، في موسكو وشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وروستوف وبيلغورود ومناطق بريانسك وعدد من المناطق الأخرى.
وأضافت لجنة التحقيق أنه من المقرر في المستقبل القريب وضعهم على قائمة المطلوبين واختيار إجراء وقائي على شكل اعتقال غيابي.
واتخذت لجنة التحقيقات هذه الإجراءات بعد جمع أدلة كافية على تورط القيادة العسكرية العليا لأوكرانيا في تنظيم وتنفيذ أكثر من 100 غارة جوية باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف ومنشآت مدنية داخل الأراضي الروسية في الفترة من أبريل 2022 إلى سبتمبر 2023.
RT
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