ماسك يعلن نجاح تجربة جديدة في 'إكس'

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أطل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، في بث مباشر على منصة "إكس" التي يملكها، وهو يشارك في لعبة فيديو، ليعلن بذلك أنه تمكن من اختبار خدمة بث ألعاب الفيديو الجديدة على المنصة بنجاح.
و قال ماسك في منشور نشره، يوم الإثنين، على "إكس"، أنه "جرى اختبار نظام بث ألعاب الفيديو الليلة الماضية. إنها تعمل بنجاح!.. سأحاول إكمال لعبة Tier 100 Nightmare Dungeon الليلة مباشرةً على المنصة".
لبنان 24
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