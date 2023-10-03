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ماسك يعلن نجاح تجربة جديدة في 'إكس'

10/3/2023 10:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، في بث مباشر على منصة "إكس" التي يملكها، وهو يشارك في لعبة فيديو، ليعلن بذلك أنه تمكن من اختبار خدمة بث ألعاب الفيديو الجديدة على المنصة بنجاح.

و قال ماسك في منشور نشره، يوم الإثنين، على "إكس"، أنه "جرى اختبار نظام بث ألعاب الفيديو الليلة الماضية. إنها تعمل بنجاح!.. سأحاول إكمال لعبة Tier 100 Nightmare Dungeon الليلة مباشرةً على المنصة".
لبنان 24

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