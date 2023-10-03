قديروف يمنح ابنته عائشة لقبا جديدا ووسام الاستحقاق الوطني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف منح ابنته الكبرى عائشة قديروفا وسام "الاستحقاق الوطني" الشيشاني، ولقب "فنانة الشعب الشيشاني".



وكتب قديروف على صفحته في تليغرام: "منحت عائشة قديروفا وسام "الاستحقاق الوطني" الشيشاني من الدرجة الثانية، كما حصلت بمرسوم من رئيس جهورية الشيشان على لقب فنانة الشعب الشيشاني، كما منحت الممثلة المسرحية المشرقة إيلينا موتوزوفا وسام الاستحقاق الوطني لجمهورية الشيشان".



ولدت عائشة قديروفا في 31 ديسمبر 1998 في قرية تسينتوروي بمنطقة كورتشالويفسكي بجمهورية الشيشان، وتخرجت في جامعة الشيشان الحكومية.



ومنذ العام 2016 أصبحت مديرة لدار Firdaws للأزياء الإسلامية، وفي عام 2020 تم تعيينها في منصب النائب الأول لوزير الثقافة الشيشاني، وعام 2021 أصبحت وزيرة للثقافة.

ومؤخرا أعلن قديروف موافقته على تعيين ابنته عائشة قديروفا نائب لرئيس حكومة الجمهورية، وكلفها برعاية السياسات الاجتماعية في الجمهورية.

RT