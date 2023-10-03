قطر.: وضع حجر أساس مشروع توسعة حقل الشمال لزيادة إنتاج الغاز

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وضعت قطر، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع توسيع الإنتاج في أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، لتنطلق بذلك أعمال البناء في محطة تصدير على الساحل الشمالي الشرقي لقطر.
وتخطط قطر لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.
ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز بعد التوسعة في عام 2026.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي: "تأتي هذه الإضافة في وقت بالغ الأهمية لأنها تلعب دورا مهما للغاية، في وقت نشهد العديد من التقلبات الجيوسياسية". سكاي نيوز
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