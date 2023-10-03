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قطر.: وضع حجر أساس مشروع توسعة حقل الشمال لزيادة إنتاج الغاز

10/3/2023 10:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وضعت قطر، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع توسيع الإنتاج في أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، لتنطلق بذلك أعمال البناء في محطة تصدير على الساحل الشمالي الشرقي لقطر.
وتخطط قطر لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.
ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز بعد التوسعة في عام 2026.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي: "تأتي هذه الإضافة في وقت بالغ الأهمية لأنها تلعب دورا مهما للغاية، في وقت نشهد العديد من التقلبات الجيوسياسية". سكاي نيوز

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