(MENAFN
- Your Mind Media ) تحليل الأسواق لليوم عن دينيس بيليشوك رئيس مبيعات آسيا في CPT Markets
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الامارات العربية المتحدة، دبي 2 أكتوبر 2023
استمر الدولار الأمريكي في رؤية بعض التقلبات قبل بيانات اقتصادية جديدة وخطابات أعضاء الفيدرالي الأمريكي. وبينما من المقرر أن يتحدث رئيس الفيدرالي جيروم باول، فإن تعليقاته قد لا تؤثر على قوة الدولار ومن غير المتوقع أن تؤدي أي تقلبات ناتجة إلى تعطيل زخم العملة بشكل كبير.
وفي الوقت نفسه، أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة عن طريق تمديد الميزانية السابقة حتى 17 نوفمبر، مما يزيل مخاوف المتداولين.
على الصعيد الاقتصادي، يشير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM المتوقع لشهر سبتمبر إلى استمرار الانكماش في قطاع التصنيع الأمريكي. ومع ذلك، فإن البيان الأقوى من المتوقع يمكن أن يعزز الدولار الأمريكي على وجه الخصوص إذا تجاوز عتبة 50 نقطة.
وظل اليورو في اتجاه هبوطي، مما يعكس رد فعل المستثمرين على التضخم الأضعف من المتوقع، ومخاطر الركود، إلى جانب تغير موقف البنك المركزي الأوروبي. كشفت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم في سبتمبر تباطأ أكثر من المتوقع إلى 4.3%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات أيضا إلى الانكماش المستمر في قطاع التصنيع في منطقة اليورو في الربع الثالث مما يشير إلى توقعات أكثر سلبية لليورو.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يستمر الين في رؤية بعض الضبابية حيث يحوم حول مستوى 149.80 مقابل الدولار. من الممكن أن يستمر السوق في رؤية مخاطر تدخل بنك اليابان لدعم عملته إذا تجاوز الزوج قيمة 150.00 بطريقة مفرطة. أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو عن يقظته بشأن تحركات سوق العملات، مما زاد في المخاوف بشأن احتمال تدخل.
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