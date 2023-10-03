مجموعة "ثري دي اكس بي" تتوقع نمواً مضاعفاً في قطاع التشييد الثلاثي الأبعاد في الامارات في الفترة القادمة

(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 أكتوبر 2023: أعلنت مجموعة "ثري دي اكس بي"، المزود الإقليمي الرائد لحلول البناء ثلاثية الأبعاد الشاملة، أن قطاع البناء في الإمارات على أعتاب تحولات كبيرة في مجال اعتماد أحدث حلول التشييد الثلاثي الأبعاد خلال الفترة القادمة.
وتماشياً مع المرسوم رقم (24) لسنة 2021 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، توفر مجموعة "ثري دي اكس بي" حزمة متكاملة من حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع البناء والتشييد. ويهدف هذا المرسوم إلى تنظيم وتعزيز استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء، ويستهدف تشييد 25% من المباني باستخدام هذه التقنية المبتكرة بحلول 2030.
وقالت مجموعة "ثري دي اكس بي" أن دولة الإمارات تضع مجالات الابتكار والتقدم التكنولوجي في أولى سلّم أولوياتها وهي في الوقت الراهن في صدارة قائمة الدول المتقدمة في العالم في مجال تبنيها لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وبهدف دمج تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في 25 في المائة من المباني بحلول عام 2030، تقود الإمارات الطريق نحو صناعة البناء أكثر استدامة وكفاءة. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "ثري دي اكس بي"، السيد بدر راشد البلوشي: "تقدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الحديثة من مجموعة 'ثري دي اكس بي' حلاً شاملاً يتوافق تمامًا مع أهداف الإمارات الطموحة، مما يجلب مجموعة من الميزات الاستثنائية مثل تسريع البناء، وتوفير التكاليف، ومرونة التصميم، وزيادة الاستدامة".
وأضاف البلوشي قائلاً: "نحن متحمسون للغاية لنساهم في مسيرة تحوّل صناعة البناء في الإمارات بفضل تقنيتنا الحديثة للطباعة ثلاثية الأبعاد. وتتوافق مهمتنا تمامًا مع هدف إمارة دبي الطموح باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في 25 في المائة من المباني بحلول العام 2030. وبفضل مجموعتنا الشاملة من الخدمات والخبرة، نحن في موقع متميز لدفع الابتكار، وزيادة الاستدامة، وإعادة تشكيل مستقبل قطاع البناء".
وبوصفها الشركة الوحيدة في المنطقة التي تقدم حلاً كاملاً للبناء ثلاثية الأبعاد، تضم مجموعة "ثري دي اكس بي" معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد المتخصصة، كما تتخصص الشركة في تطوير وتوريد أحبار البناء الثلاثي الأبعاد، وبرمجيات معقدة وأدوات تصميم متقدمة، بالإضافة إلى دعم فني وتدريب وخدمات استشارية.
وبفضل تعاون المجموعة مع بلدية دبي والجامعات فهي تسهم الى تحويل المهارات الأساسية للمهندسين المعماريين والمهندسين والمطورين، مما يمكنهم من اعتماد وتنفيذ تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بفعالية وسلاسة عاليتين.
وتلتزم مجموعة "ثري دي اكس بي" بالابتكار والبحث والتطوير لتحسين قدرتها على التوسع، وتحسين المواد، وتطوير تقنيات الطباعة، ومعالجة التماسك الهيكلي، ومراقبة الجودة. وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون مجموعة "ثري دي اكس بي" بشكل وثيق والجهات التنظيمية لإقرار الإرشادات والمعايير للطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء، مما يضمن الامتثال ومعالجة تعقيدات التصميم.
وفيما يميزها عن الأساليب الحالية، تعتمد مجموعة "ثري دي اكس بي" تقنيات متقدمة وأساليب طباعة ثلاثية الأبعاد حديثة، بما في ذلك استخدام الأذرع الروبوتية لوضع المواد بدقة، والطباعة المستمرة لزيادة الكفاءة، والطباعة بمواد متعددة لتعزيز الأداء والجماليات، ووضع التعزيز الآلي لزيادة التماسك الهيكلي، والطباعة في الموقع لزيادة الكفاءة، وأنظمة التحكم التكيفية لعمليات محسنة ومراقبة الجودة.
وأضاف البلوشي: "من خلال تقنيتنا المتقدمة وأساليبنا الابتكارية، نهدف إلى تجاوز الحدود الحالية في بناء المباني ودفع اعتماد تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات قدماً. ونحن ملتزمون بالتعاون مع السلطات التنظيمية في الصناعة وشركائنا لإقامة معايير جديدة، ودفع حدود تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وإعادة تشكيل مستقبل صناعة البناء".
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