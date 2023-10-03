كافد بالتعاون مع SSH يعتمد المخطط الجديد للسينما والمنطقة الترفيهية بمركز الملك عبد الله المالي

(MENAFN
- SASH & Comoany) الرياض، المملكة العربية السعودية، 3 أكتوبر 2023 : أبرمت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي في المملكة العربية السعودية (KAFD DMC) شراكة جديدة مع شركة SSH الرائدة في مجال الاستشارات المعمارية والهندسية في خطوة جديدة لتعزيز رؤية كافد كوجهة رئيسية للأعمال وتحسين نمط الحياة في الرياض، حيث تُقدم SSH خدماتها الاستشارية في مجال الهندسة المعمارية والتصاميم الهندسية والشاملة في التخصصات المتعددة. ومن المقرر أن تعمل شركة SSH من خلال هذه الشراكة على العديد من المشاريع في مركز الملك عبد الله المالي "كافد"، مع تقديم الاستشارات والتصاميم الهندسية لمجموعة من الفنادق، والمواقع السكنية، ووحدات البيع بالتجزئة، ومنافذ الطعام والمشروبات، ومواقف السيارات والمرافق الترفيهية، بما في ذلك دور السينما المتعددة.
وتعليقًا على هذه الشراكة قال الرئيس التنفيذي لشركة SSH مات سكوايرز: "يسعدنا أن نصبح الشريك الاستراتيجي لمركز الأعمال ونمط الحياة الرئيسي في قلب الرياض "كافد"، حيث يتيح لنا التعاون مع مشاريع رائدة مثل كافد فرصة فريدة لتقديم خبراتنا وشغفنا بالتصميم والهندسة المعمارية، وهو ما يُسهم في إحداث أثر إيجابي على مركز الأعمال النابض بالحياة، نحن واثقون من أن مركز الملك عبد الله المالي سيكون أحد أبرز وجهات الأعمال ونمط الحياة في العالم، ونتطلع من خلال العمل المشترك إلى دعم تحقيق رؤيتهم التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية بما في ذلك الإنشاءات العقارية، والسياحية، وتجارب الضيافة والترفيه".
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تُواصل تقديم فرص هائلة للصناعة داخل المملكة، حيث تعمل على تعزيز فرقها وعملياتها، والتأكيد على أهمية هذا السوق باعتباره عملاً أساسيًا مستدامًا، وهو ما أدى إلى زيادة الاستثمار والالتزام بدعم العملاء في تقديم برامج عملهم الملهمة، ولعب دور فعال في تحقيق رؤية المملكة 2030.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي جاوتام ساشيتال: " تمركزت رؤيتنا منذ البداية في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي حول تطوير وتشغيل المركز كمنطقة أعمال ونمط حياة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما يُمكن المستأجرين والمقيمين والموظفين والزوار من الحصول على تجربة متكاملة سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه، ونتوقع أن يصل عدد القوى العاملة والسكّان في المركز إلى نحو 100،000 بحلول نهاية عام 2024، لذلك نحن متحمسون للعمل مع SSH لتقديم بنية تحتية مُبتكرة، تدعم أهدافنا في تعزيز وتوسيع عروضنا متعددة الاستخدامات، وزيادة أماكن وقوف السيارات، وتوفير المزيد من تجارب الضيافة، وتجارة التجزئة والمرافق الترفيهية لكافة عملائنا".
يقع مركز الملك عبد الله المالي "كافد" في قلب العاصمة الرياض ويمتلك المركز ويديره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، ويضم "كافد" 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المُختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، والمصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة الأفراد في المجتمعات الحضرية على مختلف المستويات المعيشية والمهنية والترفيهية. ويمثل المركز بتواجده على بعد 22 كيلومترًا من المطار قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه أكبر منطقة مالية عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي (LEED).
يتبنى "كافد" مفهوم "مدينة 10 دقائق"، وذلك من خلال خلق بيئة حضرية يمكن من خلالها الوصول لجميع الخدمات الأساسية سيراً على الأقدام في 10 دقائق من البيت والعمل، وذلك بفضل حلول الملاحة الآمنة والذكية والمستدامة الموجودة بالمركز بما في ذلك دراجات السكوتر الهوائية وخدمات سيارات النقل الخاصة، حيث يعمل نظام الملاحة بالمركز على الاستفادة من دمج المعلومات الخاصة بالبنى التحتية والمركبات والمستخدمين لتسهيل حركة التنقل.
كما تشمل البنى التحتية اللوجستية منظومة تنقّل تضم أكثر من 40 جسرًا متصلًا في كافد يربط المباني بعضها ببعض، وهوما يوفر للزوار والمقيمين تجربة تنقل سهلة ومريحة، والتي سيتم إثراءها بشكل أكبر مع إطلاق خدمة القطار الكهربائي المعلق بطول 3.5 كلم في السنوات القادمة، والذي سيربط كافة مناطق المركز بأكملها معًا.
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