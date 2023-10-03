بايرن يتطلع إلى رقم قياسي في دوري الأبطال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كوبنهاجن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يتطلع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬إلى‭ ‬الانفراد‭ ‬برقم‭ ‬قياسي‭ ‬عبر‭ ‬مواصلة‭ ‬سجل‭ ‬اللاهزيمة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬كوبنهاجن‭ ‬الدنماركي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

ويسعى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬للمرة‭ ‬الـ‭ ‬18‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بالبطولة‭ ‬القارية‭.‬

ولم‭ ‬يخسر‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بدوري‭ ‬الأبطال‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أعوام،‭ ‬وكانت‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬صفر‭ / ‬3‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2017،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬نهاية‭ ‬مشوار‭ ‬كارلو‭ ‬انشيلوتي‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬بايرن‭.‬

ويتقاسم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬أي‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مباراة‭ ‬متتالة‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2006‭ ‬و2012،‭ ‬ويمكن‭ ‬لبايرن‭ ‬الانفراد‭ ‬بالرقم‭ ‬القياسي‭ ‬عبر‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭.‬

وكانت‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬هي‭ ‬الأخيرة‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بالبطولة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬بايرن‭ ‬أي‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬طوال‭ ‬35‭ ‬مباراة،‭ ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬32‭ ‬انتصارا‭ ‬للفريق‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭.‬

وحقق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي،‭ ‬وكانت‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬أهدر‭ ‬فيها‭ ‬نقاط،‭ ‬عندما‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬أتلتكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬1‭ / ‬1‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2020‭.‬

واستهل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بفوز‭ ‬مثير‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬4‭ / ‬3‭.‬

بينما‭ ‬تعادل‭ ‬كوبنهاجن‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬جالطه‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬2‭ / ‬2،‭ ‬ولم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬سابقة‭ ‬أمام‭ ‬فرق‭ ‬البوندسليجا‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الأوروبية‭.‬



