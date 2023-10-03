بايرن يتطلع إلى رقم قياسي في دوري الأبطال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كوبنهاجن - (د ب أ): يتطلع بايرن ميونخ الألماني إلى الانفراد برقم قياسي عبر مواصلة سجل اللاهزيمة في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يحل ضيفا على كوبنهاجن الدنماركي اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.
ويسعى بايرن ميونخ للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم للمرة الـ 18 على التوالي في المباريات خارج ملعبه في دور المجموعات بالبطولة القارية.
ولم يخسر بايرن ميونخ أي مباراة خارج ملعبه في دور المجموعات بدوري الأبطال خلال أكثر من ستة أعوام، وكانت الهزيمة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر / 3 في سبتمبر 2017، والتي أسفرت عن نهاية مشوار كارلو انشيلوتي في تدريب بايرن.
ويتقاسم بايرن ميونخ الرقم القياسي حاليا مع برشلونة الإسباني الذي لم يتلق أي هزيمة في 17 مباراة متتالة خارج ملعبه في مجموعات دوري الأبطال بين عامي 2006 و2012، ويمكن لبايرن الانفراد بالرقم القياسي عبر مباراة اليوم.
وكانت الهزيمة أمام باريس سان جيرمان في 2017 هي الأخيرة لبايرن ميونخ في دور المجموعات بالبطولة بشكل عام، حيث لم يتلق بايرن أي هزيمة في مجموعات دوري الأبطال طوال 35 مباراة، وقد شهدت 32 انتصارا للفريق مقابل ثلاثة تعادلات.
وحقق بايرن ميونخ الفوز في آخر 14 مباراة له في مجموعات دوري الأبطال وهو رقم قياسي، وكانت آخر مرة أهدر فيها نقاط، عندما تعادل مع أتلتكو مدريد الإسباني 1 / 1 في كانون الأول/ديسمبر 2020.
واستهل بايرن ميونخ مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بفوز مثير على مانشستر يونايتد الإنجليزي 4 / 3.
بينما تعادل كوبنهاجن في مباراته الأولى مع جالطه سراي التركي 2 / 2، ولم يسبق له تحقيق أي فوز في 12 مباراة سابقة أمام فرق البوندسليجا في المنافسات الأوروبية.
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