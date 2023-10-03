المواجهة مع أرسنال تعيد لنس إلى المجد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لنس‭ (‬فرنسا‭) -

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يعود‭ ‬لنس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الى‭ ‬ذكريات‭ ‬أيام‭ ‬المجد‭ ‬النادر‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬ضيفه‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنكليزي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2002‭-‬2003‭. ‬وكان‭ ‬أرسنال‭ ‬بالذات‭ ‬إحدى‭ ‬محطات‭ ‬مجده‭ ‬النادر‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬حين‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬والأخيرة‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬ما‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬أمامه‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬أيضاً‭.‬

وافتتح‭ ‬لنس‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬حينها‭ ‬باستضافة‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬بالذات،‭ ‬حين‭ ‬أجبر‭ ‬فريقاً‭ ‬ضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬نجوماً‭ ‬كبار‭ ‬مثل‭ ‬الفرنسيين‭ ‬باتريك‭ ‬فييرا‭ ‬ونيكولا‭ ‬أنيلكا‭ ‬والهولنديين‭ ‬دينيس‭ ‬بيرغكامب‭ ‬ومارك‭ ‬أوفرمارس‭ ‬على‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصدمه‭ ‬إياباً‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬بهدف‭ ‬ميكايل‭ ‬دوبيف‭.‬

كان‭ ‬ذلك‭ ‬الهدف‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬لحظات‭ ‬مسيرتي‭ ‬الكروية‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬دوبيف‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬لنسواز‭.‬كوم‮»‬‭ ‬المتخصّص‭ ‬بأخبار‭ ‬النادي‭ ‬الفرنسي،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬كان‭ (‬أرسنال‭) ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬ناديين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أندية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭. ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬بمثابة‭ ‬مواجهة‭ (‬عملاقي‭ ‬إسبانيا‭) ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أو‭ ‬برشلونة‭. ‬فريق‭ ‬يعجّ‭ ‬بالدوليين‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المتوقع‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬مماثلة‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‮»‬‭.‬

حينها،‭ ‬أنهى‭ ‬الفريقان‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬بثماني‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬المواجهتين‭ ‬المباشرتين‭ ‬لصالح‭ ‬لنس،‭ ‬لكن‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬دينامو‭ ‬كييف‭ ‬الأوكراني‭ ‬الذي‭ ‬حصد‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬بقيادة‭ ‬أندريه‭ ‬شيفتشنكو‭.‬

عاد‭ ‬أرسنال‭ ‬للثأر‭ ‬من‭ ‬منافسه‭ ‬الفرنسي‭ ‬بعدها‭ ‬بعامين‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬ذهاباً‭ ‬1‭-‬0‭ ‬وإياباً‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

عاد‭ ‬لنس‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬مجدداً‭ ‬موسم‭ ‬2002‭-‬2003‭ ‬وانتهى‭ ‬مشواره‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬عند‭ ‬الحاجز‭ ‬الأول‭ ‬بعدما‭ ‬حل‭ ‬ثالثاً‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬تصدرها‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي،‭ ‬الفائز‭ ‬لاحقاً‭ ‬باللقب،‭ ‬أمام‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬لا‭ ‬كورونيا‭ ‬الإسباني،‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬الفريق‭ ‬الفرنسي‭ ‬ثالثاً‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬العملاق‭ ‬الألماني‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭.‬

في‭ ‬تلك‭ ‬المشاركة،‭ ‬حقق‭ ‬الفريق‭ ‬الفرنسي‭ ‬نتيجة‭ ‬لافتة‭ ‬أخرى‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬ميلان‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬ملعبه،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬لا‭ ‬كورونيا‭ ‬3‭-‬1‭ ‬واجباره‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬التعادل‭ ‬معه‭ ‬ذهاباً‭ ‬وإياباً‭ ‬1‭-‬1‭ ‬و3‭-‬3‭.‬

الآن،‭ ‬سيكون‭ ‬النادي‭ ‬الفرنسي‭ ‬أمام‭ ‬حدث‭ ‬كبير‭ ‬جداً‭ ‬حين‭ ‬يخوض‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬جماهيره‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬صعق‭ ‬ميلان‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬2002‭.‬





من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الى‭ ‬سحر‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬

عزف‭ ‬نشيد‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بولارت‭-‬ديليليس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لـ38‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كامل‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الشمالية،‭ ‬يشكّل‭ ‬لحظة‭ ‬تاريخية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفريق‭ ‬هبط‭ ‬الى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬بين‭ ‬2008‭ ‬و2015‭.‬

كان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تخيّل‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المسرح‭ ‬القاري‭ ‬الكبير،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬واقع‭ ‬لنس‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صناعية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الفرنسية‭-‬البلجيكية‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬مركزاً‭ ‬لإنتاج‭ ‬الفحم‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬قرن‭ ‬قبل‭ ‬إغلاق‭ ‬آخر‭ ‬منجم‭ ‬في‭ ‬الثمانينات‭.‬

كان‭ ‬ذلك‭ ‬بمثابة‭ ‬ضربة‭ ‬اقتصادية‭ ‬كبيرة‭ ‬للنس‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفقر‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وحيث‭ ‬تصدرت‭ ‬اليمينية‭ ‬مارين‭ ‬لوبن‭ ‬الأصوات‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬لعام‭ ‬2022‭.‬

إنه‭ ‬عالم‭ ‬بعيد‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬سحر‭ ‬باريس،‭ ‬المدينة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عبر‭ ‬ممثلها‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭.‬

لكن‭ ‬عودة‭ ‬لنس‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬الى‭ ‬ساحة‭ ‬المنافسة‭ ‬القارية‭ ‬والمحلية‭ ‬بدأت‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬المموّل‭ ‬الباريسي‭ ‬المولد،‭ ‬جوزف‭ ‬أوغورليان‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬المساهم‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬المهندس‭ ‬الرئيسي‭ ‬لنجاح‭ ‬الفريق‭ ‬هو‭ ‬فرانك‭ ‬إيز،‭ ‬المدرب‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬المسؤولية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

قاد‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬الصعود‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬معه،‭ ‬ثم‭ ‬أنهى‭ ‬معه‭ ‬الدوري‭ ‬مرتين‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭.‬





بداية‭ ‬سيئة‭ ‬

تحسّن‭ ‬لنس‭ ‬بشكل‭ ‬مطرد‭ ‬حتى‭ ‬انتهى‭ ‬به‭ ‬الأمر‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بخطف‭ ‬الوصافة‭ ‬خلف‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬محموم‭ ‬مع‭ ‬الأخير‭ ‬حتى‭ ‬المرحلة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ميزانيته‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬ميزانية‭ ‬العملاق‭ ‬الباريسي‭ ‬المملوك‭ ‬قطرياً‭.‬

وقال‭ ‬ايز‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬كان‭ ‬حلمي‭ ‬قيادة‭ ‬لنس‭ ‬الى‭ ‬أوروبا‭. ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬سنحقق‭ ‬ذلك،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬سأبقى‭ ‬في‭ ‬مكاني‭ (‬كمدرب‭ ‬للفريق‭)‬‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬كبير‭. ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬نتيجة‭ ‬عمل‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬فريق‭ ‬ايز‭ ‬فقد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬قوته‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬مع‭ ‬انضمام‭ ‬القائد‭ ‬الملهم‭ ‬العاجي‭ ‬سيكو‭ ‬فوفانا‭ ‬الى‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬والمهاجم‭ ‬النجم‭ ‬البلجيكي‭ ‬لويس‭ ‬أوبيندا‭ ‬الى‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬قدرت‭ ‬قيمتها‭ ‬بقرابة‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

بدأ‭ ‬لنس‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بشكل‭ ‬سيئ،‭ ‬حيث‭ ‬جمع‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬قبل‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬مع‭ ‬إشبيلية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬وكان‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الأندلس‭ ‬بداية‭ ‬الاستفاقة،‭ ‬إذ‭ ‬تلاه‭ ‬لنس‭ ‬بفوزين‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ضد‭ ‬تولوز‭ ‬2‭-‬1‭ ‬وستراستبورغ‭ ‬1‭-‬0‭.‬

وقال‭ ‬ايز‭ ‬الذي‭ ‬يأمل‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬منح‭ ‬جماهير‭ ‬النادي‭ ‬ليلة‭ ‬أوروبية‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬تنسى،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬قد‭ ‬عدنا‭ (‬الى‭ ‬المستوى‭ ‬السابق‭)‬،‭ ‬لكننا‭ ‬نؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬كنا‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مبارياتنا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬







