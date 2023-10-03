((شبيه براينت)) يسلط الأضواء على منتخب السلة الأردني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بات‭ ‬لمنتخب‭ ‬السلّة‭ ‬الأردني‭ ‬متابعون‭ ‬صينيون‭ ‬كثر‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقامة‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬هانغجو،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬نجمه‭ ‬المجنس‭ ‬رونداي‭ ‬هوليس‭-‬جيفرسون‭ ‬الذي‭ ‬يُنظر‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬نسخة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أسطورة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬الراحل‭ ‬كوبي‭ ‬براينت،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬الشبه‭ ‬الكبير‭ ‬بينهما‭ ‬ليس‭ ‬بالشكل‭ ‬وحسب،‭ ‬بل‭ ‬بسبب‭ ‬تأثر‭ ‬لاعب‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬السابق‭ ‬بأسلوب‭ ‬لعب‭ ‬‮«‬بلاك‭ ‬مامبا‮»‬‭.‬

عندما‭ ‬صاح‭ ‬الجمهور‭ ‬الصيني‭ ‬‮«‬كوبي‭! ‬كوبي‭!‬‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يستذكر‭ ‬الأسطورة‭ ‬الذي‭ ‬لقي‭ ‬وابنته‭ ‬جيانا‭ ‬مصرعهما‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬تحطم‭ ‬مروحية،‭ ‬بل‭ ‬لهوليس‭-‬جيفرسون‭ ‬الذي‭ ‬استحصل‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬السلة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسافر‭ ‬معه‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬لخوض‭ ‬الآسياد‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭.‬

ولا‭ ‬تنحصر‭ ‬أوجه‭ ‬الشبه‭ ‬بالشكل‭ ‬وأسلوب‭ ‬اللعب‭ ‬وحسب،‭ ‬بل‭ ‬يرتدي‭ ‬ابن‭ ‬الـ28‭ ‬عاماً‭ ‬الرقم‭ ‬24‭ ‬الذي‭ ‬ارتداه‭ ‬براينت‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬2006‭-‬2007‭ ‬بعدما‭ ‬حمل‭ ‬قبلها‭ ‬الرقم‭ ‬8‭.‬

خطف‭ ‬المجنس‭ ‬الأميركي‭ ‬أنظار‭ ‬الصينيين‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ضد‭ ‬الفليبين‭ ‬حين‭ ‬قاد‭ ‬فريقه‭ ‬للفوز‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬بتسجيله‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

بالنسبة‭ ‬لهوليس‭-‬جيفرسون‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬أقارَن‭ ‬بالرياضي‭ ‬المفضل‭ ‬لديّ،‭ ‬بواحد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الذين‭ ‬مارسوا‭ ‬اللعبة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الفليبين‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬حيث‭ ‬سيتواجه‭ ‬ورفاقه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬حسم‭ ‬بطاقته‭ ‬الإثنين‭ ‬عبر‭ ‬الملحق‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬95-72،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الوصافة‭ ‬خلف‭ ‬إيران‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬كما‭ ‬تعلمون،‭ ‬كوبي‭ ‬كان‭ ‬كوبي‭. ‬لقد‭ ‬فعل‭ ‬أشياء‭ ‬لم‭ ‬يفعلها‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭. ‬بالتالي،‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬مقارنتي‭ ‬به‭ ‬فهذا‭ ‬يشعرني‭ ‬بالتواضع‭ ‬والفخر‭ ‬الشديدين‮»‬،‭ ‬متوجهاً‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬المشجعين‭ ‬هنا‭ ‬على‭ ‬حبهم،‭ ‬لأنه‭ ‬بدونهم‭ ‬لن‭ ‬تسمع‭ ‬تلك‭ ‬الهتافات‭. ‬أنا‭ ‬أقدرهم،‭ ‬وسأستمر‭ ‬في‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

بكى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتفرجين‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬عندما‭ ‬ظهر‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬الملعب‭ ‬أحد‭ ‬المشجعين‭ ‬وهو‭ ‬يلوح‭ ‬بقميص‭ ‬براينت‭ ‬على‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬سي‭ ‬يو‭ ‬أغين‮»‬‭ (‬سنراك‭ ‬مجدداً‭) ‬لتشارلي‭ ‬بوث،‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬هوليس‭-‬جيفرسون‭ ‬بتسجيل‭ ‬سلة‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬ضد‭ ‬الفليبين‭.‬

وتوجه‭ ‬نجم‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬إلى‭ ‬الجمهور‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أقدر‭ ‬الحب‭ ‬الصادر‭ ‬عنكم‭ ‬يا‭ ‬رفاق‭. ‬استمروا‭ ‬وحسب‭ ‬في‭ ‬مساندتي،‭ ‬استمروا‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬لأنها‭ ‬تجمع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬معاً‮»‬‭.‬

ويسعى‭ ‬الأردن‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬ظهوره‭ ‬المخيب‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬مباراتين‭ ‬أخريين‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭.‬

بالنسبة‭ ‬لهوليس‭-‬جيفرسون‭ ‬فهذا‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬يهم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اليوم،‭ ‬التعرف‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬لدى‭ ‬زملائك‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬ومعرفة‭ ‬أين‭ ‬يمكنهم‭ ‬التألق‭ ‬ثم‭ ‬وضعهم‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬ظرف‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭. ‬أشعر‭ ‬أننا‭ ‬نقوم‭ ‬بذلك‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ (‬في‭ ‬هانغجو‭)‬‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬عنه‭ ‬موقع‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭.‬











