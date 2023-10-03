الاحتفال المبكر يحرم كوريا من الذهب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) (أ ف ب): فرّط الكوري الجنوبي شيول-وون جونغ بفرصة منحه بلاده ذهبية التتابع ثلاثة آلاف متر في مسابقة ألواح الـ«سكايت بورد» في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغجو، وذلك بعدما ارتكب أمس الإثنين «خطيئة» الاحتفال المبكر.
ووجد جونغ نفسه في موقف محرج للغاية بعدما أهدر هذه الذهبية نتيجة احتفاله قبل الوصول إلى خط النهاية لهذا السباق التتابع الذي يشارك فيه ثلاثة متسابقين من كل فريق.
اعتقاداً منه أنه تغلب بسهولة على التايواني يو-لين هوانغ، خفف جونغ من سرعته ورفع يديه احتفالاً قبل الوصول إلى خط النهاية، لكنه لم يأخذ في عين الاعتبار الاندفاع الصاروخي لمنافسه الذي تفوق على الكوري الجنوبي بفارق جزء بالمئة من الثانية.
وقال جونغ: «لقد ارتكبت خطأً كبيراً. لم أصل بأقصى سرعة إلى خط النهاية. لقد تخليت عن حذري مبكراً جداً»، مضيفاً «أنا آسف جداً. أعتذر لزملائي في الفريق ولمشجعينا الذين دعمونا. لقد عملنا جميعاً بجهد من أجل هذا، وما حصل كله خطأي».
واعتبر هوانغ أن فوزه كان بمثابة «معجزة» حيث حثه مدربه على عدم الاستسلام أبداً، مضيفاً «أدركت أنهم كانوا يحتفلون، لكنني أردت أن أقول لهم «بينما أنتم تحتفلون، أنا ما زلت أقاتل».
وأردف «لم أكن متأكداً ما إذا كنت قد وصلت إلى خط النهاية في الوقت المناسب... ثم ظهرت النتائج على الشاشة لتشير إلى أني فزت بفارق واحد بالمئة من الثانية. كانت معجزة».
وتعرضت كوريا الجنوبية لضربة أخرى في منافسات ألواح «سكايت بورد» بعدما فازت سيدات تايوان أيضاً بنهائي سباق التتابع 3 آلاف متر، فيما اكتفت زميلات جونغ بالفضية.
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