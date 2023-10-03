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الاحتفال المبكر يحرم كوريا من الذهب

10/3/2023 10:05:18 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فرّط‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬شيول‭-‬وون‭ ‬جونغ‭ ‬بفرصة‭ ‬منحه‭ ‬بلاده‭ ‬ذهبية‭ ‬التتابع‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬ألواح‭ ‬الـ«سكايت‭ ‬بورد‮»‬‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬هانغجو،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬ارتكب‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬‮«‬خطيئة‮»‬‭ ‬الاحتفال‭ ‬المبكر‭.‬

ووجد‭ ‬جونغ‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬محرج‭ ‬للغاية‭ ‬بعدما‭ ‬أهدر‭ ‬هذه‭ ‬الذهبية‭ ‬نتيجة‭ ‬احتفاله‭ ‬قبل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬لهذا‭ ‬السباق‭ ‬التتابع‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬ثلاثة‭ ‬متسابقين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬فريق‭.‬

اعتقاداً‭ ‬منه‭ ‬أنه‭ ‬تغلب‭ ‬بسهولة‭ ‬على‭ ‬التايواني‭ ‬يو‭-‬لين‭ ‬هوانغ،‭ ‬خفف‭ ‬جونغ‭ ‬من‭ ‬سرعته‭ ‬ورفع‭ ‬يديه‭ ‬احتفالاً‭ ‬قبل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬خط‭ ‬النهاية،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يأخذ‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعتبار‭ ‬الاندفاع‭ ‬الصاروخي‭ ‬لمنافسه‭ ‬الذي‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬بفارق‭ ‬جزء‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الثانية‭.‬

وقال‭ ‬جونغ‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ارتكبت‭ ‬خطأً‭ ‬كبيراً‭. ‬لم‭ ‬أصل‭ ‬بأقصى‭ ‬سرعة‭ ‬إلى‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭. ‬لقد‭ ‬تخليت‭ ‬عن‭ ‬حذري‭ ‬مبكراً‭ ‬جداً‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬آسف‭ ‬جداً‭. ‬أعتذر‭ ‬لزملائي‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬ولمشجعينا‭ ‬الذين‭ ‬دعمونا‭. ‬لقد‭ ‬عملنا‭ ‬جميعاً‭ ‬بجهد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذا،‭ ‬وما‭ ‬حصل‭ ‬كله‭ ‬خطأي‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬هوانغ‭ ‬أن‭ ‬فوزه‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬معجزة‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬حثه‭ ‬مدربه‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الاستسلام‭ ‬أبداً،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬أدركت‭ ‬أنهم‭ ‬كانوا‭ ‬يحتفلون،‭ ‬لكنني‭ ‬أردت‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬لهم‭ ‬‮«‬بينما‭ ‬أنتم‭ ‬تحتفلون،‭ ‬أنا‭ ‬ما‭ ‬زلت‭ ‬أقاتل‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬متأكداً‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭... ‬ثم‭ ‬ظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬لتشير‭ ‬إلى‭ ‬أني‭ ‬فزت‭ ‬بفارق‭ ‬واحد‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الثانية‭. ‬كانت‭ ‬معجزة‮»‬‭.‬

وتعرضت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لضربة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬ألواح‭ ‬‮«‬سكايت‭ ‬بورد‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬فازت‭ ‬سيدات‭ ‬تايوان‭ ‬أيضاً‭ ‬بنهائي‭ ‬سباق‭ ‬التتابع‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬متر،‭ ‬فيما‭ ‬اكتفت‭ ‬زميلات‭ ‬جونغ‭ ‬بالفضية‭.‬

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