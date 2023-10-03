يسير على خطى مواطنه الأسطورة سلطان الحبشي تولو مشروع بطل سعودي جديد في الكرة الحديدية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق السعودي محمد تولو إنطلاقة قوية في مشاركته الأولى بدورات الألعاب الآسيوية حاصدا فيها فضية منافسات دفع الكرة الحديدية ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو شرق الصين.
ولم يتأخر تولو، 20 عاما، في كشف أهدافه المستقبلية، من خلال السير على خطى مواطنه سلطان الحبشي، أسطورة منافسات الكرة الحديدية في دورات الألعاب الآسيوية، والمتوج بثلاث ذهبيات فيها، في آسياد الدوحة 2006 برقم 20.13 م، وغوانغتشو الصينية 2010 برقم 20.57 م، وإينشيون بكوريا الجنوبية عام 2014 برقم 19.99 م.
سجل تولو الأحد رقما جيدا قدره 20.18 م في محاولته الرابعة في آسياد هانغتشو، لكن البطل الهندي تاجيندربال سينغ تور حامل ذهبية آسياد جاكرتا 2018 نجح في محاولته السادسة والاخيرة بتسجيل 20.36 م ليحتفظ باللقب، تاركا الفضية للنجم السعودي القادم بقوة في هذه المسابقة.
وما يعطي فضية تولو قيمة إضافية إنها جاءت بعد معاناته في الإعداد للدورة، حيث خضع لعملية جراحية في رسغ يديه اليسرى بعد منافسات أولمبياد طوكيو صيف 2021، ثم عانى من ألآم في الفخذ في الفترة الأخيرة.
وهنأ سمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي إلى هانغتشو تولو بأحرازه الميدالية الفضية، وأكد أن النجم السعودي سيتربع على هذه الميدالية في الدورات المقبلة، خاصة وأنه أصغر سنا بين المشاركين.
ولم يغب هذا الهدف عن تولو الذي عبر عن سعادته الكبيرة بنيله الفضية، لكنه أعرب عن سعيه لتخطي إنجاز بطل المسابقة، زميله سلطان الحبشي، الذي نال ثلاث ذهبيات في ثلاث دورات آسيوية متتالية.
وقدم تولو شكره وتقديره للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية «التي دعمته وأسهمت في تطويره رياضيا منذ بزوع موهبته قبل نحو ثلاثة أعوام.
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