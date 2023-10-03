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يسير على خطى مواطنه الأسطورة سلطان الحبشي تولو مشروع بطل سعودي جديد في الكرة الحديدية

10/3/2023 10:05:18 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬تولو‭ ‬إنطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬بدورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬حاصدا‭ ‬فيها‭ ‬فضية‭ ‬منافسات‭ ‬دفع‭ ‬الكرة‭ ‬الحديدية‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬هانغتشو‭ ‬شرق‭ ‬الصين‭. ‬

ولم‭ ‬يتأخر‭ ‬تولو،‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬في‭ ‬كشف‭ ‬أهدافه‭ ‬المستقبلية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬مواطنه‭ ‬سلطان‭ ‬الحبشي،‭ ‬أسطورة‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الحديدية‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬والمتوج‭ ‬بثلاث‭ ‬ذهبيات‭ ‬فيها،‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬الدوحة‭ ‬2006‭ ‬برقم‭ ‬20‭.‬13‭ ‬م،‭ ‬وغوانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬2010‭ ‬برقم‭ ‬20.57‭ ‬م،‭ ‬وإينشيون‭ ‬بكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬برقم‭ ‬19‭.‬99‭ ‬م‭. ‬

سجل‭ ‬تولو‭ ‬الأحد‭ ‬رقما‭ ‬جيدا‭ ‬قدره‭ ‬20‭.‬18‭ ‬م‭ ‬في‭ ‬محاولته‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغتشو،‭ ‬لكن‭ ‬البطل‭ ‬الهندي‭ ‬تاجيندربال‭ ‬سينغ‭ ‬تور‭ ‬حامل‭ ‬ذهبية‭ ‬آسياد‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬محاولته‭ ‬السادسة‭ ‬والاخيرة‭ ‬بتسجيل‭ ‬20‭.‬36‭ ‬م‭ ‬ليحتفظ‭ ‬باللقب،‭ ‬تاركا‭ ‬الفضية‭ ‬للنجم‭ ‬السعودي‭ ‬القادم‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭. ‬

وما‭ ‬يعطي‭ ‬فضية‭ ‬تولو‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية‭ ‬إنها‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬معاناته‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬للدورة،‭ ‬حيث‭ ‬خضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬رسغ‭ ‬يديه‭ ‬اليسرى‭ ‬بعد‭ ‬منافسات‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬صيف‭ ‬2021،‭ ‬ثم‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬ألآم‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وهنأ‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬جلوي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬هانغتشو‭ ‬تولو‭ ‬بأحرازه‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬النجم‭ ‬السعودي‭ ‬سيتربع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الميدالية‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬المقبلة،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنه‭ ‬أصغر‭ ‬سنا‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭. ‬

ولم‭ ‬يغب‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬عن‭ ‬تولو‭ ‬الذي‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بنيله‭ ‬الفضية،‭ ‬لكنه‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬سعيه‭ ‬لتخطي‭ ‬إنجاز‭ ‬بطل‭ ‬المسابقة،‭ ‬زميله‭ ‬سلطان‭ ‬الحبشي،‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬ثلاث‭ ‬ذهبيات‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬دورات‭ ‬آسيوية‭ ‬متتالية‭. ‬

وقدم‭ ‬تولو‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬التي‭ ‬دعمته‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬تطويره‭ ‬رياضيا‭ ‬منذ‭ ‬بزوع‭ ‬موهبته‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭.‬

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