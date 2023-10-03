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عين الملاكم السوري غصون على الذهب والأولمبياد

10/3/2023 10:05:16 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يضع‭ ‬الملاكم‭ ‬السوري‭ ‬أحمد‭ ‬غصون‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية،‭ ‬بعد‭ ‬ضمانه‭ ‬الميدالية‭ ‬الأولى‭ ‬لسوريا‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭.‬

وضمن‭ ‬غصون‭ ‬برونزية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬80‭ ‬كلغ،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الطاجيكستاني‭ ‬شابوس‭ ‬نيغماتوليف‭ ‬بالنقاط‭ ‬5‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬الأحد،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬الذهبية‭ ‬والفضية‭ ‬فقط‭ ‬تضمنان‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭.‬

قال‭ ‬غصون‭ ‬البالغ‭ ‬27‭ ‬عاماً،‭ ‬بعد‭ ‬ضمان‭ ‬الميدالية‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬ضمنا‭ ‬ميدالية،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬التوقف‭. ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬ميدالية‭ ‬مؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬الأولمبياد‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬عن‭ ‬مواجهته‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬خصمي‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬معروف‭ ‬بأنه‭ ‬بين‭ ‬الأفضل‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭. ‬لذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬نزالاً‭ ‬سهلاً‮»‬‭.‬

عن‭ ‬استعداداته‭ ‬للآسياد،‭ ‬يقول‭ ‬حامل‭ ‬العلم‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬والذي‭ ‬حلّ‭ ‬تاسعاً‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2018‭ ‬ضمن‭ ‬وزن‭ ‬75‭ ‬كلغ‭ ‬‮«‬المفتاح‭ ‬هنا‭ ‬هو‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭. ‬نفتقد‭ ‬للاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬ملاكمين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬متنوّعة‭. ‬باقي‭ ‬الدول‭ ‬سنحت‭ ‬لها‭ ‬فرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريبية،‭ ‬باستثناء‭ ‬سوريا‭. ‬لم‭ ‬يستقبلنا‭ ‬أحد‭. ‬لكننا‭ ‬نعوّل‭ ‬على‭ ‬خبرتنا‭ ‬لخوض‭ ‬النزالات‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬غصون‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬على‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬جينجيا‭ ‬كيم‭ ‬بالنقاط‭ ‬4‭-‬1،‭ ‬إن‭ ‬المحطة‭ ‬المقبلة‭ ‬له‭ ‬أمام‭ ‬الفليبيني‭ ‬أومير‭ ‬فيليكس‭ ‬مارسيال‭ ‬ستكون‭ ‬الأهم‭ ‬‮«‬نقوم‭ ‬بأفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭ ‬هنا‭. ‬فريقنا‭ ‬يضمّ‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬فقط‭. ‬أحدهم‭ ‬انسحب‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬التمهيدية‭ (‬محمد‭ ‬مليس،‭ ‬بسبب‭ ‬تواجد‭ ‬حكم‭ ‬إسرائيلي‭) ‬وشقيقي‭ ‬الأكبر‭ ‬علاء‭ ‬تعرّض‭ ‬لإصابة‭ ‬حرمته‭ ‬المنافسة‮»‬‭.‬

ويشرف‭ ‬على‭ ‬أحمد‭ ‬والده‭ ‬حسين‭ ‬المنخرط‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬منذ‭ ‬خمسين‭ ‬سنة،‭ ‬والوالد‭ ‬لأربعة‭ ‬ملاكمين‭ ‬ومدربة‭ ‬لياقة‭ ‬بدنية‭.‬

قال‭ ‬حسين‭ ‬لموقع‭ ‬الألعاب‭ ‬‮«‬حبّي‭ ‬للرياضة‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬سنوات‭ ‬طفولتي‭. ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬شيء‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬أندية‭ ‬لأنضم‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬ذاك‭ ‬الوقت،‭ ‬فبدأت‭ ‬في‭ ‬الشوارع،‭ ‬قاتلت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1975‭ ‬حتى‭ ‬اعتزالي‭ ‬في‭ ‬1989‭ ‬عندما‭ ‬أصبحت‭ ‬مدرباً‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬سوريا‭ ‬أحرزت‭ ‬ميدالية‭ ‬وحيدة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬عندما‭ ‬نال‭ ‬مجد‭ ‬الدين‭ ‬غزال‭ ‬برونزية‭ ‬مسابقة‭ ‬الوثب‭ ‬العالي‭.‬

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