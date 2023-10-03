مجموعة مستشفيات المانع تكشف عن خططها للتوسّع إلى الرياض

(MENAFN
- Hkstrategies) 3 أكتوبر 2023، الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة مستشفيات المانع، المزوّد الرائد لخدمات الرعاية الصحية في المنطقة الشرقية، وإحدى أعرق وأكبر المؤسسات الطبية في المملكة، عن خططها للتوسع إلى الرياض بالشراكة مع "دار للاستشارات الدولية" و"إتش دي آر" الشرق الأوسط وشركة "أرك ديزاين". وتشكل هذه الخطوة الاستراتيجية لإنشاء مستشفى متعدد التخصصات بسعة 300 سرير إنجازاً مهماً ومحطة فارقة في مسيرة مجموعة مستشفيات المانع إذ سيكون المشروع أول توسّع لها في منطقة جديدة، مما سيمكنها من تعزيز حضورها وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية المتميزة التي تقدمها وتوفيرها لسكان الرياض.
وتتميز مجموعة مستشفيات المانع بإرثها العريق الذي امتدّ على مرّ سبعة عقود في المنطقة الشرقية، ويؤكد هذا التوسّع مدى تفاني المجموعة والتزامها بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة من خلال دعم برنامج تحول القطاع الصحي (HSTP)، وهو أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030. فالمستشفى الجديد في الرياض سيكون إضافة مميزة إلى مستشفيات المانع الخمسة الحالية، ومراكزها الطبية الثلاثة، إلى جانب إدارتها لـ 30 عيادة موزعة على مواقع صناعية في أربع مدن، هي الخبر والدمام والجبيل والأحساء.
ولتنفيذ مستشفى الرياض الجديد (NRH)، تتعاون مجموعة المانع مع شركة "إتش دي آر" الشرق الأوسط، شركة رائدة معترف بها عالميًا في تصميم الرعاية الصحية؛ والدار الدولية للاستشارات (DAR)، مقرها الرئيسي في الرياض؛ وشركة " أرك ديزاين" مقرها لشبونة، البرتغال؛ لتطوير تصميم وتخطيط المستشفى الجديد الذي يضم 300 سرير والذي يقع في الرياض. نجح فريق "دار للاستشارات الدولية" و"إتش دي آر" في تنفيذ شراكة ناجحة وتسليم أكثر من 15 مشروعًا للرعاية الصحية للعديد من العملاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المملكة.
باعتبارها شركة رائدة عالميًا في صناعة تصميم الرعاية الصحية، صممت شركة "إتش دي آر" نحو 14 مليون متر مربع من مرافق الرعاية الصحية وما يزيد عن 19,000 سرير خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب تصنيفهما كأفضل شركة تصميم لمشاريع الرعاية الصحية من قبل مجلة 2023 Modern Healthcare Construction & Design - وهذه هي المرة الرابعة والعشرون التي تتصدر فيها ت شركة "إتش دي آر" هذه القائمة المرموقة.
وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ مانع المانع، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات المانع: "تلتزم مجموعة مستشفيات المانع بتحقيق تطلعاتها بتقديم أفضل رعاية صحية لكافة أبناء المجتمع، وتعزيز الابتكار والاستثمار وإبرام الشراكات لبناء غد أفضل للجميع في المملكة. وتوفر خطوة التوسع إلى الرياض فرصة بارزة لتقديم حلول وخدمات الرعاية الصحية عالية المستوى لعدد أكبر من المرضى. ويسرنا أن ندخل في شراكة مع أهم شركات تصميم مشاريع الرعاية الصحية لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. وبالاستناد إلى نهجنا الاستباقي الرائد وخبراتنا العميقة وفهمنا لاحتياجات مرضانا والمملكة بصورة عامة، نتطلع إلى دخول فصل جديد وواعد في مسيرة مجموعة مستشفيات المانع."
من جهته، قال الأستاذ أحمد سويد، نائب الرئيس الأول لدى شركة "إتش دي آر":
"إن فريقنا يطلع لفرصة تصميم منشأة تتمحور حول الرعاية الصحية المتميزة في بيئة تعزز الأسرة كجزء لا يتجزأ من عملية الشفاء في إطار مساحات مصممة بكفاءة للأطباء ومقدمي الرعاية. نحن نتعامل مع كل مشروع بالتزام من خلال تصميم مساحات ليست جميلة وعملية فحسب، بل بتقديم مساحات تبث الأمل وتدعم المرضى. إن شراكتنا الناجحة السابقة في مشاريع مختلفة في المملكة كانت تتمحور دائمًا حول توفير الخبرة العالمية التي يتم تقديمها محليًا وهذا النهج سيفيد مجموعة المانع بشكل كبير حيث نتعاون مع شركة "دار للاستشارات الدولية" و"إتش دي آر" في هذا المشروع."
وعلق السيد شهباز طفيل، نائب رئيس شركة دار للاستشارات الدولية قائلاً:"نحن في شركة دار نقخر بكوننا شريكًا استراتيجيًا في مشروع رعاية صحية فريد من نوعه كمشروع مستشفيات المانع الجديد. من خلال التعاون مع شركائنا الرائدين، شركة "إتش دي آر" وشركة "أرك ديزان"، هدفنا هو إنشاء مستشفى يتمحور حول المستقبل من خلال تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومن خلال دمج فلسفة تصميم الرعاية الصحية الرائدة والريادة لتقديم تصميم معماري معاصر. نحن في شركة دار نؤمن بأن الرعاية الصحية تتجذر في قيم التصميم التي تتمحور حول الإنسان، وهذا المشروع ليس استثناءاً. تم تصميم هذا المستشفى المتطور خصيصًا وفقًا لرؤية مجموعة مستشفات المانع لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى. يلتزم فريقنا بمبادئ إنشاء بنية رعاية صحية اجتماعية ومبتكرة ومستدامة والتي ستصبح جزءًا لا يتجزأ من المدينة والقلب النابض للمجتمع. ونعتقد أن هذا سيصبح معيارًا لجميع مرافق الرعاية الصحية المستقبلية في المملكة."
يقع المستشفى الجديد في شمال الرياض بمساحة مصممة خصيصاً لاستيعاب المرافق والخدمات الطبية الشاملة التي تُعرف بها مستشفيات المانع. وتشكل المرحلة الأولى من خطط المانع التوسعية دليلا ًعلى التزام المجموعة الراسخ بتقديم رعاية صحية استثنائية وحرصها على اغتنام الفرص الجديدة لخدمة مرضاها وأبناء المجتمع بصورة أفضل.
MENAFN03102023007167015405ID1107180747
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.