موانئ دبي العالمية تطرح حلًّا مبتكرًا يحدّ من ازدحام سلسلة توريد السيارات في تركيا

(MENAFN
- Edelman) 03 أكتوبر 2023 - إسطنبول، تركيا: قدّمت شركة "دي بي ورلد ياريمجا" في تركيا، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، حلّ الشحن المبتكر؛ "السيارات في الحاويات"، والذي ساهم في الحدّ من أزمة سلسلة توريد السيارات في المنطقة، وإدخال آلاف السيارات إلى تركيا.
ونتيجة للطلب المتزايد في سوق السيارات المزدهر، أدى ازدحام الموانئ التركية إلى تأخيرات كبيرة في تسليم المركبات الجديدة؛ حيث شهدت تركيا في الآونة الأخيرة طفرة في مبيعات السيارات وصلت إلى بيع 110,000 سيارة في شهر يونيو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37.5% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات جمعية موزّعي السيارات والنقل (ODMD).
ولم تتمكّن شركات تصنيع السيارات من تسليم مبيعاتها في الوقت المناسب نتيجة للاعتماد على حلول الاستيراد والشحن التقليدية باستخدام سفن الدحرجة، والتي تواجه تأخيرات كبيرة بسبب الازدحام في موانئ الشحن بالدحرجة. الأمر الذي فرض على المتعاملين الانتظار فترات أطول بكثير لاستلام سياراتهم الجديدة، وساهم بتضخم الأسعار في أسواق السيارات الجديدة والمستعملة.
وللمساعدة في إيجاد حلّ بديل يُسهّل مزيد من السيارات إلى البلاد بسرعة أكبر، بدأت "دي بي ورلد ياريمجا" استيراد 10,000 آلاف مركبة عبر شحن سيارات الدفع الرباعي الجديدة من إنتاج شركة "شيري أوتوموتيف" الصينية في حاويات. وذلك يعني إمكانية تنزيل السيارات باستخدام الرافعات التقليدية في موانئ الرفع والتنزيل، بدون الحاجة إلى ميناء أو رصيف متخصّص بشحن الدحرجة، الأمر الذي يضمن مزيدًا من الكفاءة والمرونة في عمليات السوق.
وزادت الجدوى بالاعتماد على هذا الحلّ المبتكر، مع قيام "دي بي ورلد ياريمجا" وشركة "شيري أوتوميتيف" بتنفيذ رفوف مصممة خصيصًا لزيادة السعة في الحاويات، عن طريق تحميل ثلاث سيارات دفع رباعي في كل حاوية بدلاً من اثنتين، مما ساهم في تحسين كفاءة تكلفة نقل المركبات من الصين إلى تركيا، وتقليل التكلفة على المستهلكين. كما ساهمت زيادة الجدوى عبر هذا الحلّ في جعل ميناء "ياريمجا" نقطة انطلاق هامة لشحن سيارات "شيري أوتوميتيف" إلى السوق المزدهرة للسيارات في تركيا.
ونظرًا لحرص شركة "شيري أوتوميتيف" على التوسّع بنطاق حضورها في القارة الأوربية، سيكون حلّ السيارات في الحاويات جزءًا أساسيًا من أسلوب تسليم المركبات المعتمد في السوق.
وفي هذا الإطار، قال راشد عبد الله، المدير التنفيذي والمدير العام لـ"دي بي ورلد أوروبا": عندما نصِفُ مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، فإنّنا نقدّمها للعالم باعتبارها عامل تمكين تجاري ذكي عالمي، وهذا الحلّ المبتكر هو مثال يُوضح المغزى من هذا الوصف".
وأضاف راشد عبد الله: "خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت صناعة السيارات تغيرات كبيرة وتحدّيات في سلسلة التوريد على مستوى العالم، وتنوّعت هذه التغيرات في تركيا بين النقص في قدرات الشحن الصغيرة، ووصولًا إلى النقص في قدرات شحن الدحرجة. وأنا فخور بنجاح فريقنا في تنفيذ حلّ بديل ساعد في الحدّ من هذه التحديات، وفي مساهمتنا بدور رئيسي في توسّع أعمال شركة "شيري أوتوموتيف" في السوق التركية".
ومن جانبه، قال كريس آدامز، الرئيس التنفيذي لشركة "دي بي ورلد ياريمجا": "أصبحت محطتنا في ياريمجا الآن مركزًا رئيسيًا لدخول السيارات الجديدة إلى السوق، مع أنها لم تكن متخصّصة في نقل المركبات. وستساهم حلولنا الجديدة والمبتكرة في مساعدة شركة "شيري أوتوميتيف" على ترسيخ مكانتها كمورّد هام في هذا السوق وفي البلدان المجاورة، وهو ما سيعود على تركيا بفوائد اقتصادية جمّة، ويساعد المستهلكين أيضًا في استلام سياراتهم الجديدة بسرعة أكبر".
الجدير بالذكر أن "دي بي ورلد ياريمجا" توفّر لمتعامليها وشركائها اتصالًا سلسًا وتدفقًا مستمرًا للبضائع بقدرة مناولة سنوية تصل إلى 1.15 مليون حاوية نمطية.
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