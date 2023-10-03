نيسان تحتفي بالذكرى السنوية العشرين لاستوديو التصميم في لندن بالكشف عن السيارة الاختبارية كونسبت 20-23

(MENAFN
- Edelman) لندن، المملكة المتحدة (03 أكتوبر 2023) - بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لافتتاح مركز نيسان ديزاين أوروبا في لندن، كشف ماكوتو أوشيدا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة نيسان، عن سيارة اختبارية كهربائية حضرية رياضية جديدة كليًا باسم نيسان كونسبت 20-23، وذلك خلال زيارته للمركز للاحتفال بهذه المناسبة.
تمّ الكشف عن سيارة كونسبت 20-23 الاختبارية الجديدة على بارجة عائمة راسية خارج مركز نيسان ديزاين أوروبا مباشرة على امتداد حوض بادينغتون لقناة جراند يونيون المحاطة بالمناظر الطبيعية الفريدة حول المركز المتميز بموقعه الاستثنائي الملهم.
نيسان كونسبت 20-23
قام فريق في مركز نيسان ديزاين أوروبا، يضمّ عددًا من الأعضاء الشباب الأصغر سنًا، بتصميم نيسان كونسبت 20-23، وفق مفهوم بسيط يتلخص في ابتكار سيارة بدون قيود يرغب الجميع بقيادتها في شوارع المدينة التي يعملون فيها.
يعكس اسم كونسبت 20-23 مكانة مركز نيسان ديزاين أوروبا المرموقة في قلب لندن، بالإضافة إلى الرقم الشهير المعبّر عن شركة نيسان 2(ني) و3(سان) والذي يشير أيضًا إلى تاريخ العام الحالي. وتمثل السيارة الجديدة استمرارًا لتقاليد نيسان العريقة والمتمثلة في إضافة التصميمات الجريئة والملفتة للنظر على سيارات الهاتشباك وسيارات المدينة. واستلهامًا من سيارات نيسان المتميزة والمعروفة باسم ’بايك‘، مثل ’بي-1‘، و’باو‘، و’إس-كارجو‘، يضيف طراز كونسبت 20-23 الجديد لمسة القرن الحادي والعشرين إلى هذا الإرث العريق من سيارات نيسان الصغيرة.
ومع كشف النقاب عن سيارة كونسبت 20-23، قال ألفونسو ألبايسا، نائب الرئيس الأول للتصميم العالمي في نيسان: "اعتمد فريق التصميم الشاب في مركز نيسان ديزاين أوروبا على مفهوم بسيط يتمثل بتصميم سيارة مدينة كهربائية ممتعة للقيادة اليومية عبر شوارع لندن. وصمّم الفريق سيارة الهاتشباك الصغيرة كونسبت 20-23 المستوحاة من عالم سباقات السيارات عبر الإنترنت. وقد أعجبني هذا التصميم الذي تتلاقى فيه مفاهيم الحياة المدنية العصرية مع ألعاب الإنترنت، والتنقل النظيف بدون انبعاثات كربونية".
وتعكس اللمسة العصرية في هذه السيارة الصغيرة عالم سباقات الإنترنت المشوّقة، ومشاركة نيسان في الفورمولا إي؛ حيث يتميز تصميم هيكل سيارة الهاتشباك كونسبت 20-23 الأساسي ثلاثي الأبواب بإضافات ديناميكية هوائية أمامية وخلفية، مع انحناءات عميقة توجّه تدفق الهواء بعيدًا عن مقدمة السيارة، عبر فتحات لتبريد المكابح؛ حيث ينساب الهواء إلى الخارج من خلال فتحات خلف العجلات الأمامية مباشرةً.
وتتميز مقدمة السيارة بسطح مستوٍ يميل بزاوية إلى أعلى غطاء المحرك، ليمنح واجهة السيارة مظهرًا انسيابيًا رائعًا، وتتموضع المصابيح الأمامية بمظهرها المتميز والمكوّن من نصفي دائرة علوي وسفلي رفيعين ومعزّزين بإطار حادّ من أضواء مصابيح LED؛ في حين تشكّل إشارة الانعطاف جزءًا من مجموعة أضواء LED شبه الدائرية. وتمنح هذه اللمسات الجمالية مقدمة سيارة كونسبت 20-23 مظهرًا محبّبًا على الرغم من تعقيد التصميمات التي تتحكّم بتدفق الهواء.
ومن الجانب، تظهر قوّة السيارة في تصميمات الأقواس الملتفّة حول العجلات الكبيرة ذات الإطارات المنخفضة، كما يتميز الجانب العلوي من أقواس العجلات الأمامية والخلفية بفتحات تهوية لتخفيف الضغط الذي يمكن أن يزيد من مقاومة الهواء في الفراغ المحيط بالعجلات.
وينتهي انحناء أقواس العجلات بشكلّ حادّ يصل إلى مستوى الباب السفلي؛ حيث تشكل زوايا التقاطعات مخرج الهواء خلف العجلة الأمامية. وتسمح نفس الشقوق الموجودة على أقواس العجلات الخلفية لتدفق الهواء بتبريد الفرامل الخلفية، كما تتعانق هذه الجيوب مع الجزء السفلي من هيكل السيارة.
وفي الخلف، يظهر جناح كبير من قطعة واحدة منسابًا من حاجز السقف، مع ألواح جانبية تندمج في العمود الرأسي بالقرب من العمود C نحو الجزء الأفقي المائل، والذي يُولّد قوّة الارتكاز. كما أنّ الرؤية الخلفية لا تتأثر بالجناح الخلفي، ليتجاوز التصميم مشكلة تواجه السيارات الرياضية المزوّدة بالأجنحة الخلفية.
وكما هو الحال مع المصابيح الأمامية، تتكوّن المصابيح الخلفية من مصابيح LED علوية وسفلية رفيعة على شكل نصفي دائرة، وتتناقض في انحناءاتها مع التصميمات المربعة للجزء السفلي من الهيكل، والمحدّدة بأشكال عملية للغاية للتحكّم بتدفق الهواء وتحقيق أقصى قدر من قوّة الارتكاز مع انسياب الهواء من تحت السيارة. ويظهر على امتداد جانب السيارة شريط أفقي من الأسفل يشبه ابتسامة ناعمة ترسم الحدود الخلفية لسيارة الهاتشباك.
وفي سقف السيارة، تمّ دمج مدخل رفيع للهواء حيث يلتقي السقف بأعلى الزجاج الأمامي، مما يوفر التهوية للركاب أثناء استمتاعهم بأداء السيارة الاختبارية كونسبت 20-23.
يتميز الطلاء الرمادي للسيارة بلمسة زخرفية متقنة تعطي انطباعًا بأن الهيكل منحوت من قطعة معدنية واحدة، ليعكس البيئة الجريئة التي ستتحرّك فيها السيارة. كما يظهر رقم نيسان - 23 - ليغطي الربع الخلفي الثالث للسيارة.
وبرغم أن طراز سيارة كونسبت 20-23 هو نموذج خارجي فقط، فقد ابتكر مصمّمو المقصورة الداخلية تصميمًا داخليًا يعكس الطبيعة الرياضية للمظهر الخارجي. ابتداءً من الدخول إلى المقصورة عن طريق بابين يفتحان كالمقصّ نحو الأعلى من قاعدة العمود A.
تمتد الدعامة الداخلية عبر فتحات الأبواب المغطاة ببطانة إسفنجية لحماية المرفقين؛ حيث يحتاج السائق والراكب إلى تخطي الدعامة للوصول إلى مقعديهما العميقين الذي يوفران دعمًا محكمًا لا يؤثر على الراحة في الجلوس. كما تمّ استكمال التصميم الداخلي بلمسات قريبة من اللون الأبيض، مع دعم قوي لحماية الرأس يذكرنا بسيارات السباق.
وبمجرد أن يتّخذ السائق موضعه، يجد أمامه عجلة قيادة رياضية مستطيلة الشكل ومزوّدة بأدوات تحكّم وضبط عديدة، ومتصّلة بعمود طويل للتوجيه. كما توجد مفاتيح لضبط أداء مجموعة نقل الحركة الكهربائية ومفاتيح أخرى إضافية في متناول اليد خلف عجلة القيادة.
ويدعمُ عمود المقود حاملٌ من ألياف الكربون يتم تثبيته في موضعه من قاعدة الفتحة الكبيرة التي تشكل اللوحة المركزية. وفي المساحة بين الراكبين، توجد دعامتان معدنيتان تثبتان اللوحة المركزية في مكانها، ويتم تثبيتهما بإحكام مع المحور الرئيسي لهيكل السيارة الذي يبرز من الأرضية، وهناك أيضًا طفاية حريق مثبتة أسفل الدعامتين.
ومن خلال التصميم الداخلي لسيارة كونسبت 20-23 يظهر المفهوم المستقبلي الواضح لسيارات السباق، عبر شاشتين فقط تعرضان البيانات الأساسية، والحدّ الأدنى من الإضافات التي تشتت الانتباه، وهو ما يميز تصميم سيارات السباق الحقيقية، مثل سيارة نيسان فورمولا إي في أجهزة محاكاة السباق عبر الإنترنت.
ويختصر ألفونسو ألبايسا مفهوم كونسبت 20-23، بقوله"إنها احتفالية رائعة بمناسبة مرور 20 عامًا على افتتاح مركز نيسان ديزاين أوروبا، حيث تشكلت الأفكار الجريئة وظهرت حقيقة على أرض الواقع".
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