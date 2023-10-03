فرنسا تدعم الأردن في إدارة موارده المائية

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- Bidaya Corporate Communications) منذ عام 2009، وفي إطار برنامج المساعدة التقنية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، يدعم مكتب المسح الجيولوجي (BRGM) وزارة المياه والري الأردنية والقطاع الخاص في إدارة موارد المياه الجوفية العميقة في الأردن. وبالتعاون مع الوزارة، تولّى المكتب بناء نموذج جيولوجي وهيدروجيولوجي ثلاثي الأبعاد، مما مكن من وضع سيناريوهات إدارية لتحسين استغلال طبقة الديسي/رم وطبقات المياه الجوفية التي تعلوها.
وقد أطلقت وزارة المياه والري، وسُلطة المياه الأردنية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومكتب المسح الجيولوجي الفرنسي المرحلة الجديدة من هذه الشراكة بتاريخ 26 أيلول 2023؛ حيث افتتح أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وسعادة السفير الفرنسي لدى الأردن أليكس لو كوور غرانميزون. وسيساعد المكتب في تعزيز المعرفة بطبقة المياه الجوفية العميقة في حوض الديسي، مستفيدًا من خبرته الواسعة في المنطقة. وستدعم فرنسا هذا البرنامج لمدة عاميْن بمنحة قدرها 1.3 مليون يورو.
منذ أن بدأت عملها في الأردن عام 2006، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية المملكة في سعيها لتوفير الاستقرار المالي والنمو المستدام والشمول الاجتماعي للشعب الأردني. وجرى خلال هذه الفترة حشد الدعم المالي لتمويل الاستثمار في البنية التحتية، ودعم الميزانية/ السياسات وتوفير المساعدة التقنية بإجمالي يزيد عن 2.2 مليار يورو، وإدارة 80 مشروعًا لصالح قطاعات المياه والصرف الصحي، والتنمية الحضرية/ النقل، والحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والطاقة والبيئة.
وتؤكد مذكرة التفاهم الـخامسة؛ التي تم توقيعها مؤخرًا والتي تُرشِد عمل الوكالة الفرنسية للتنمية على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، تطلعات الاتفاقيات السابقة فيما يتعلق بدعم التنمية المستدامة وتحديث القطاعيْن الاقتصادي والعام وإصلاحهما في المملكة. وبنسبة 50% من تمويلها، يشكّل قطاع المياه مكوّنًا جوهريًا للشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمملكة.
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