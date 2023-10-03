بوكيتينو: لاعبو تشيلسي بحاجة إلى الصبر والثقة

MENAFN - Khaberni) خبرني - لم يفقد ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي ثقته في لاعبيه الشبان، وكان من المهم حصولهم على الوقت الكافي للتأقلم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تحقيق الفريق فوزه الثاني في البطولة هذا الموسم بتغلبه 2-صفر على مضيفه فولهام الاثنين.

وأحرز الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك، القادم في صفقة تكلفت 70 مليون يورو في يناير الماضي، هدفه الأول مع النادي، كما هز المهاجم أرماندو بروخا الشباك لأول مرة منذ عودته من إصابة خطيرة في الركبة.

وقال بوكيتينو : يجب أن نفهم أن اللاعبين الشبان بحاجة إلى الوقت والتأقلم. الأمر يتعلق بالتأقلم، التغيير كان كبيرا لمودريك عند انضمامه للنادي، وعندما تصل إلى فريق مهتز فليس من السهل التأقلم.

وأضاف: الأمر يتعلق بالوقت والتحلي بالصبر والثقة في هؤلاء الشبان وبناء الثقة. إنها مهمة كبيرة ويجب قطعها خطوة بخطوة.

وخرج مودريك بنهاية الشوط الأول، وقال بوكيتينو إنه يأمل أن يكون اللاعب البالغ عمره 22 عاما جاهزا لمباراة بيرنلي يوم السبت.

ويحتل تشيلسي المركز 11 بثماني نقاط من سبع مباريات لكن بوكيتينو لم يكن خائفا في ظل تراجع النتائج.

وتابع: البعض لا يتحلى بالصبر لكن بالنسبة لنا فالأمر يتعلق بالتحلي بالصبر. حتى عندما كنا لا نفوز، كنا هادئين وحافظنا على نظرتنا الإيجابية والثقة.