محمية الإمام تركي تعلن مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

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- JUMMAR PR) الرياض – الإثنين 18 ربيع الأول 1445هـ - 3 أكتوبر 2023م: أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 الذي يقام خلال الفترة من 5-14 أكتوبر في مقر نادي الصقور السعودي بالعاصمة الرياض.
وتتزامن مشاركة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 مع استعدادات محمية الشمال، أول محمية للصيد المستدام في المملكة العربية السعودية، لبداية موسمها الثاني في إطار تفعيل برنامجها الريادي لنشر ثقافة الصيد المستدام ومراعاة التوازن الطبيعي ومعايير الاستدامة البيئية، حيث بدأت في تلقي طلبات المهتمين بالمشاركة في أنشطة الصيد والتخييم خلال الأشهر المقبلة.
وتؤكد المحمية على أهمية مــعرض الــصقور والــصيد الــسعودي الــدولــي لكونه الأكبر من نــوعــه والأكثر تركيزاً على موروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية، مما يجعله فعالية ثقافية وترفيهية متميزة تتسق مع الأهداف الاستراتيجية للمحمية في دعم الهوايات التراثية وأنشطة الصيد المستدام والسياحة البيئية.
كما يركز المعرض على توعية الزائرين بهواية الصقارة والصيد ونقل إرثها الثري للأجيال الحالية والمستقبلية، كونها أحد الموروثات الثقافية الرئيسية للمملكة، ويشهد هذا العام مشاركة أكثر من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم مع حضور نحو 45 علامة تجارية بارزة، ويشهد قسم الأسلحة مشاركة 7 شركات محلية وأكثر من 60 شركة عالمية، ومن المتوقع حضور ما يزيد عن 500 ألف زائر خلال أيام المعرض.
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