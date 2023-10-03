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قراءه في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية ولماذا لن يقبل أي طرف ال

10/3/2023 9:27:35 AM
(MENAFN- Khaberni) يقول مارتن لوثر كينغ أن اللاعدالة
في أي مكان تهدد العدالة في كل مكان ، وهذا ينطبق على الحرب كونها شكل من اشكال اللاعدالة ' وبما ان الحرب الروسية الأوكرانية اول حرب تقليديه (استقطابيه) تدور على أراضي أوروبية يجب دراستها و متابعتها بشكل تحليلي سياسي استراتيجي متزن ، وبسبب التطور التكنولوجي الكبير الذي توصلت له البشرية في مجالات النقل ، والسلاح ، الاتصالات وغيرها من المجالات والتي لستُ بصدد حصرها ، فأن تأثير الحروب الحديثة لم يعد يقتصر على مسارح العمليات في الدول المشاركة او دول الجوار الجغرافي بل يتعداه الى دول الجوار الاستراتيجي ، وسأتطرق لمفهوم الجوار الاستراتيجي بشكل مقتضب ، كونه توسع بشكل كبير ليشمل كل دول العالم بسب التطور الذي تحدثت عنه وجعل من العالم
ما يشبه الولاية او المدينة الكبيرة ، ويقصد بالجوار الاستراتيجي هو أن أي دوله لديها مقومات سياسيه ، عسكريه ، اقتصاديه ، تكنولوجية وغيرها من مقومات قوة الدولة و التي تمكنها من التدخل عسكريا ، سياسيا و اقتصاديا في أي دوله أخرى فأنها تعتبر جارة استراتيجيه لها ، ويجب على الدولة المتأثرة بهذا الجوار ان تأخذ ذلك بعين الاعتبار في سياساتها و استراتيجياتها المختلفة ، فعلى سبيل المثال وليس الحصر فأن الولايات المتحدة و بسبب ما تمتلكه من مقومات القوة السياسية والعسكرية والصناعية وغيرها من مقومات القوة الكثيرة لديها ، جعلت منها جارا استراتيجيا لكل من أفغانستان و العراق
وخاضت حروب تقليديه ضدهما بغض النظر عن الأسباب والنتائج.


كما انه يجب توضيح مستويات الأهداف العسكرية و السياسية
للحرب كمدخل
لموضوع تداعيات هذه الحرب على العالم و الدول العربية ، فعندما يتم اتخاذ قرار الحرب من قبل صناع القرار يتم وضع اهداف لها و عادة تكون الأهداف على ثلاث مستويات ( استراتيجية strategic
، عملياتية operational
، تعبوية tactical ) ، وهدف الحرب على المستوى الاستراتيجي ينفذ من خلال تبني استراتيجية عملياتية
للقضاء على الخصم من خلال تدمير مقومات الدولة
المعادية العسكرية ، الصناعية ، الصحية ، التعليمية ، السياسية وغيرها من المقومات باستخدام كل وسائل القوه المتاحة ودون أي محددات في بعض الأحيان ، لكي لا يشكل الخصم أي تهديدا مستقبليا للدولة التي تشن مثل هذا المستوى من الحروب
، وهي اكثر الحروب تأثيرا على الامن والسلم الدوليين
، و بالنسبة لهدف الحرب على المستوى العملياتي قد يكون لتحرير أراضي محتله او تعديل للحدود او السيطرة على بعض الموارد الطبيعية المتنازع عليها وغيرها من الاسباب
، بحيث تنفذ هذه الحرب من خلال تبني استراتيجية عمليات
تترجم الى خطط عسكرية و سياسيه فيها الكثير من المحددات مثل مدة للحرب ، تحديدات استخدام الأسلحة و الخطوط التي لا يسمح بتجاوزها ، و يكون للخطط السياسية المساندة لخطط العمليات دورا كبيرا في هذا المستوى من الحروب اما لكسب الدعم و التعاطف الدوليين او لا ضعاف سياسة الدولة المعادية
، ويكون تأثيرها لا يتعدى دول الإقليم في أسوأ الأحوال ، اما الحرب على المستوى التكتيكي فيكون هدفها الرئيس احداث خسائر محدودة في البنية التحتية و الأرواح و الممتلكات من خلال عمليات خاطفه من قبل سلاح الجو ، المدفعية ووحدات النخبة في القوات البريه ، ويعتبر بعض من هذه الحروب نوعا من الحروب الوقائية او التخريبية
، ويقتصر تأثيرها على الدول المتحاربة ولا يخلو الامر من بعض التداعيات السلبية على دول الجوار مثل تقييد حركة الطيران و النقل والتداعيات الاقتصادية والإنسانية بسبب احتمالية حدوث حركات لجوء وضرورة تواجد قوات اكثر من الوضع الاعتيادي على الحدود.

وبالعودة الى الحرب الروسية الأوكرانية و تحليل مجرى العمليات العسكرية و السياسية و تأثيراتها على العالم و دول الشرق الأوسط خاصة ، وبما ان هذه الحرب لازالت تراوح بين المستويين العملياتي و التكتيكي ولم تصل بعد الى المستوى الاستراتيجي ، يجعل تأثيراتها المختلفة يقتصر على دول الصراع وبعض دول الجوار( متعمد أحيانا ) كون الأسلحة التي تستخدم في مثل هذه المستويات من الحروب تكون دقيقه وضد اهداف منتخبه وقدرتها التدميرية تتناسب وحجم
تلك الأهداف , و بالنسبة للدول العربية و دول الشرق الاوسط
يقتصر تأثير الحرب عليها في هذه المرحلة على الاثار الاقتصادية و السياسية كون اطراف الصراع والداعمين لأوكرانيا هم احد اهم المصادر التي تستورد منها الدول العربية والشرق أوسطية
المنتجات الصناعية والغذائية وغيرها ، وفي زمن الحرب يحدث شح في المواد الرئيسية و ترتفع أسعارها و الى هنا يبقى الوضع تحت السيطرة بحيث تستطيع الدول تدبر امرها و تعويض النقص في الواردات من دول أخرى ، لكن ان استمرت هذه الحرب و مع غياب الأفق السياسي للحل
و وجد أي طرف نفسه مضطرا للدفاع عن وجوده ، فأن حدة العمليات و ضراوتها ستزداد يوما تلو الاخر لتصبح حربا تدميريه من المستوى الأول لا تذر و لا تُبقي وستصبح غالبية دول العالم ومن ضمنها دول العالم العربي والشرق الأوسط
بشكل عام وعلى عكس رغبات صناع القرار في هذه الدول في البقاء بعيدين عن
هذا الصراع ، ستجد نفسها تحت وطأة التأثيرات الكبيرة العسكرية او السياسية او الاقتصادية او جميعها وذلك للأسباب التالية و سأقوم بالتركيز على انعكاساتها على دول الشرق الأوسط : و اول هذه التأثيرات
ان الحرب اذا تحولت الى المستوى الأول كحرب تقرير مصير فلن يكون هنالك أي ضوابط و محددات في استخدام الأسلحة وخصوصا الأسلحة النووية والكيماوية و البيولوجية علما بأن أسلحة الدمار الشامل تطورت بشكل كبير و السلاح البيولوجي في هذه الدول تضاعفت اخطاره ولم يعد يقتصر
على الجمرة الخبيثة التي تستطيع الانتشار بشكل واسع بفضل تطور وسائل الالقاء وسرعتها ، كما انه في حال مالت الكفة لصالح الروس لن يبقى العالم الغربي داعما لأوكرانيا فقط من خلال تقديم الأسلحة والخبرات والدعم الاستخباري ، بل سيتحرك حلف الناتو بأكمله لدخول المعركة بشكل مباشر ، اما اذا مالت الكفة لصالح أوكرانيا والداعمين الغربيين فان الروس لن يترددوا باستخدام كل ما لديهم من قوة تدميريه ، بالإضافة الى ان المحور الصيني الكوري الإيراني على الأقل لن يقف محايدا امام مشهد انهيار روسيا والتي تعتبر حاجز الصد الاول لهذه الدول ضد الخطر العسكري الغربي
، و من الممكن ان تتحول الى حرب عالميه ثالثه يصعب التنبؤ بنتائجها ، و أيا كان الطرف المنتصر فأنه سيقوم برسم السياسة العالمية الجديدة و تغيير النظام العالمي برمته
لمصلحته كاستحقاق مقابل التضحيات والخسائر التي قدمها وكما حصل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و انتصار الحلفاء ، والمطلوب من دول الشرق الأوسط والدول العربية التفكير في التعامل مع معطيات الحرب من هذا المستوى اثناء دوران رحاها من خلال وضع استراتيجيات سياسيه ، عسكريه واقتصاديه للحد من تأثيراتها
السلبية ، وخصوصا ان بعض دول
الصراع الحالي لها تواجد
عسكري على أراضي
دول عربيه مثل سوريا ، و أيضا لبعض الدول المحتمل دخولها الحرب
تواجد عسكري و ثقل سياسي بشكل مباشر وغير مباشر في اليمن ولبنان ، اما في مرحلة ما بعد الحرب فيجب ان يكون للدول العربية
و الشرق أوسطية تطلعات و مطالب للدخول في النظام العالمي الجديد و الذي كما اسلفت سيحدده الطرف المنتصر ، وعلى ان تكون هذه التطلعات و المطالب تخدم المصالح العليا للدول العربية و الشرق اوسطيه منفرده و مجتمعه ، لكي لا يتكرر سيناريو مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي لايزال الشرق الأوسط والعالم
بشكل عام يعاني من اثارها ، وفي النهاية أتمنى ان لا يحدث الأسوأ وان يتم التوصل لحل سياسي يوقف الحرب عند هذا الحد
، و معالجة التشوهات في النظام العالمي الحالي ليصبح اكثر عدالة و يراعي مصالح جميع الشعوب بغض النظر عن وجودها في دول ناميه او متقدمة ليقود العالم الى مستقبل اكثر امنا و اشراقا ، و يكون قادرا على معالجة التحديات و التهديدات التي تواجه العالم مثل الاحتباس الحراري ، الفقر ، الجهل ، التطرف والإرهاب ، حقوق المرأة والطفل وغيرها من التحديات والتي لا تخفى على صناع القرار في هذا العالم ، وبالنسبة للحرب فكما لها مستويات استراتيجية و عملياتية و تكتيكية لها نتائج بهذه المستويات.

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