مجلسا إدارة جمعية النقل السياحي ووكلاء السياحة يعقدان اجتماعا تنس

MENAFN - Khaberni) خبرني - بحث نائب رئيس جمعية النقل السياحي المتخصص، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان، بهجت حمدان ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، سهيل هلسة، اليوم الثلاثاء بحضور عدد من اعضاء مجلسيالجمعيتين، التحديات التي تواجه الجانبين.

وأكد حمدان خلال الاجتماع، ان هدف اللقاء هو تنسيقي لبحث المعيقات والتحديات التي تواجه الجانبين اثناء عملهم، قبل بداية الموسم السياحي سواء السياحة الدينية او سياحة الاصطياف والترفيه وغيرها.

وأشار حمدان إلى دور الجمعية في خدمة قطاع النقل السياحي باعتباره ركيزة أساسية في صناعة السياحة الأردنية، مؤكداً حرصها على تعزيز تنافسية القطاع، وتقديم الأفضل لمستخدميه بالتعاون مع الوزارات المعنية وهيئة تنشيط السياحة وهيئة تنظيم النقل البري، والشركاء في جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية.

بدوره، أكد هلسه خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان،

إن السبيل الوحيد للنهوض بالقطاع السياحي الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الأردني، التواصل الدائم وتبادل المعلومات ورفع مستوى التنسيق فيما بين وكلاء السياحة والسفر ومجلس ادارة النقل السياحي ومكونات القطاع جميعا، بما فيها وزارتي السياحة والاوقاف.

وأكد تعاون جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية مع جمعية النقل السياحي بالمواضيع ذات الصلة، وضرورة عقد اللقاءات الدورية والاستماع الى ملاحظات ومقترحات الجانبين.

وناقش الحضور عددا من المواضيع والمقترحات، وتطرقوا الى اهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لكسر حاجز موسمية السياحة، والاتفاق على عقد اجتماع قبل نهاية الشهر الجاري لحين قيام الجانبين باعداد مصفوفة تبين المشاكل والتحديات والمعيقات من النواحي الفنية واللوجستية لكلا الجانبين واقتراح الحلول التي من شأنها رفع مستوى المنتج السياحي بشكل عام.