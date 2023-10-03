مجلسا إدارة جمعية النقل السياحي ووكلاء السياحة يعقدان اجتماعا تنس

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- Khaberni) خبرني - بحث نائب رئيس جمعية النقل السياحي المتخصص، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان، بهجت حمدان ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، سهيل هلسة، اليوم الثلاثاء بحضور عدد من اعضاء مجلسي
الجمعيتين، التحديات التي تواجه الجانبين.
وأكد حمدان خلال الاجتماع، ان هدف اللقاء هو تنسيقي لبحث المعيقات والتحديات التي تواجه الجانبين اثناء عملهم، قبل بداية الموسم السياحي سواء السياحة الدينية او سياحة الاصطياف والترفيه وغيرها.
وأشار حمدان إلى دور الجمعية في خدمة قطاع النقل السياحي باعتباره ركيزة أساسية في صناعة السياحة الأردنية، مؤكداً حرصها على تعزيز تنافسية القطاع، وتقديم الأفضل لمستخدميه بالتعاون مع الوزارات المعنية وهيئة تنشيط السياحة وهيئة تنظيم النقل البري، والشركاء في جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية.
بدوره، أكد هلسه خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان،
إن السبيل الوحيد للنهوض بالقطاع السياحي الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الأردني، التواصل الدائم وتبادل المعلومات ورفع مستوى التنسيق فيما بين وكلاء السياحة والسفر ومجلس ادارة النقل السياحي ومكونات القطاع جميعا، بما فيها وزارتي السياحة والاوقاف.
وأكد تعاون جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية مع جمعية النقل السياحي بالمواضيع ذات الصلة، وضرورة عقد اللقاءات الدورية والاستماع الى ملاحظات ومقترحات الجانبين.
وناقش الحضور عددا من المواضيع والمقترحات، وتطرقوا الى اهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لكسر حاجز موسمية السياحة، والاتفاق على عقد اجتماع قبل نهاية الشهر الجاري لحين قيام الجانبين باعداد مصفوفة تبين المشاكل والتحديات والمعيقات من النواحي الفنية واللوجستية لكلا الجانبين واقتراح الحلول التي من شأنها رفع مستوى المنتج السياحي بشكل عام.
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