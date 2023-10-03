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محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

10/3/2023 9:27:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي،
مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائباً للرئيس، وعضوية كل من:

- سمو الشيخ أحـــمــــد بن سعيـــــد آل مكتــــوم
- معالي محــــمــــــد هـــــــادي الحــسيــــــــني
- معالي ريــــــم بنت إبـــراهيــــــم الهاشـــــمي
- معالي سلطــــان بـن سعيــــــد المنصـــــوري
- معالي محــــمــــــد إبـــــراهيـــم الشيـــــــباني
- معالي عبـــــدالرحمـــــن صالــح آل صالــــح
- سعادة هـــــــلال ســـــعيـــــــــد الـــمــــــــري

على أن يكون معالي محمد إبراهيم الشيباني، عُضواً مُنتدباً لإدارة أعمال المُؤسّسة. ويُعمل بالمرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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