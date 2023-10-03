«نفط أبوظبي المحدودة - اليابان» تستهدف مزيداً من التوسع والاستثمار في الإمارات

قال تاكاهيكو شينجاي نائب المدير العام مدير دائرة التطوير لدي شركة نفط أبوظبي المحدودة – اليابان «أدوك»، أن شركته تستهدف مزيداً من التوسع والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف شينجاي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»: «نخطط لتوسيع مرافق إنتاجنا، وزيادة معدلات الاستخراج، لا سيما بعد تحقيقنا الكثير من الإنجازات وتنفيذ العديد من العمليات الناجحة في الإمارات على مدى الأعوام الخمسين الماضية».

وأوضح شينجاي أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أهم الدول بالنسبة لليابان التي تستورد جزءا كبيرا من حاجتها النفطية من الدولة.

وأشار إلى أن «أدوك» تسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الوثيقة بين الإمارات واليابان من خلال مشاريعها واستثماراتها وتاريخها الطويل بقطاع النفط في الدولة لأكثر من 50 عاماً.. وذكر أن «أدوك» تعمل حالياً في مرحلة تطوير أصولها في الإمارات والمساهمة بشكل أكثر قوة في اقتصاد الدولة.

يذكر أن شركة «أدوك» كانت أول شركة يابانية قدمت إلى إمارة أبوظبي في 17 يناير 1968، وحصلت الشركة في الثاني من فبراير 2011 على اتفاقية امتياز جديدة تشمل حقول أدوك وهي نفط مبرز وأم العنبر ونيوة الغلان إضافة إلى حقل نفط حيل الجديد الذي يقع بالقرب من جزيرة مبرز وتبلغ مدة الامتياز الجديد 30 عاما اعتبارا من السادس من ديسمبر 2012.