انطلاق «معرض الإقامة والجنسية» من خلال الاستثمار العقاري في أبوظبي 6 أكتوبر

تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر «الإقامة والجنسية 2023»، من خلال الاستثمار العقاري، في أبوظبي يومي 6-7 أكتوبر 2023.

وأعلنت شركة «دوم للمعارض» عن تنظيم فعاليات المعرض في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، حيث تهدف المنصة العالمية التي تهدف إلى إبراز الأفق الواسعة في مجال الجنسية والإقامة عالمياً.

ويعد «معرض الإقامة والجنسية من خلال الاستثمار العقاري» من أبرز الفعاليات التي تقام في العاصمة أبوظبي، ويشارك في المعرض أكثر من 25 جهة عارضة.

ويجمع الحدث في دورته الثامنة نخبة من أصحاب المصلحة بما فيهم ممثلون عن الهيئات الحكومية، والمستشارون المرخصون، والوكالات الرسمية المرخصة، والهيئات القانونية، والمطورون العقاريون.

ويمكن للزوار والمهتمين زيارة المعرض والتجول في 25 جناحاً توفر البيانات وبرامج الجنسية والإقامة في الدول التالية: كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، أسبانيا، اليونان، ألمانيا، بلغاريا، قبرص، البرتغال، تركيا، جزر الكايمن، انتيغوا وباربادوس، الدومينيكان، جرينادا، مالطا، مونتنيغرو «الجبل الأسود»، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوشيا، بنما، وأستراليا.

كما يتواجد خبراء في مجال التمويل والضرائب والهجرة، لمشاركة خبرتهم مع الحضور وتزويدهم بالنصائح، ولاسيما الأفراد أصحاب الدخل العالي.

كما يتضمن المعرض جناحاً خاصاً ببرنامج «المهاجر المستثمر EB-5» الذي يتيح للراغبين بالإقامة بشكل دائم في الولايات المتحدة الأمريكية، والحصول على الجنسية فيما بعد، سبيلاً إلى ذلك عبر الاستثمار.

وقال أرون بوز مدير المعارض لشركة دوم للمعارض: يعتبر معرض ومؤتمر الإقامة والجنسية من خلال الاستثمار العقاري الأكثر أهمية للباحثين عن برامج الجنسية والإقامة في عدد من الدول، حيث يمكن للزوار والحضور الاجتماع مع الخبراء والمسؤولين عن برامج الإقامة والجنسية، واستعراض الفرص المتنوعة التي تتيحها مختلف الدول في مجال الجنسية.

وسيقام على هامش الحدث مؤتمر يسلط الضوء على برامج «الحصول على الجنسية» من اليونان، مالطا، قبرص، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الجزر الكاريبية، وتركيا. وتشهد هذه البرامج إقبالاً متزايداً نظراً إلى تزايد عدد المستثمرين الذين يهاجرون من بلدانهم لأسباب متعددة، تشمل الرغبة بالحصول على جوازات سفر تتيح لهم السفر دون الحاجة إلى تأشيرة، وضمان الاستقرار من الناحية المالية، والابتعاد عن الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية، واستكشاف أسواق متنوعة حول العالم.

كما يتخلل المؤتمر نقاشات حول اتجاهات سوق العقار في دبي وأبوظبي ورؤية الابتكار والاستدامة وأنظمة التملك الحر وفوائد التأشيرة الذهبية، إضافة إلى ذلك، سيتعرف المشاركون على سبل الحصول على الجنسية المزدوجة، والتي تتيح العديد من المزايا، كإمكانية السفر دون تأشيرة، والأمن المالي، والحرية الشخصية. ويوفر المعرض الخبرات والمعارف التي تدعم عملية اتخاذ القرارات، كما يسلط المعرض الضوء على العديد من فرص الاستثمار والتمويل بما في ذلك الفرص العقارية في المنطقة وكل أنحاء العالم.