«تنمية نفط عُمان» تعتمد خريطة طريق لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الكربون

قال ستيف فيميستر، المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان، إن الشركة رسمت خريطة طريق واضحة لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الكربون والوفاء بالالتزامات المناخية نحو الحياد الكربوني بحلول سنة 2050، مؤكداً أن خطط الشركة وسلطنة عُمان تتوافق مع رؤى ومستهدفات مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة في شأن تغير المناخ «COP 28» والذي تستعد الإمارات لاستضافته في نهاية الشهر المقبل.

وأضاف فيميستر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، أن محفظة الشركة تضم أكثر من 150 مشروعا تركز على تقليل انبعاثات الهيدروجين وتنمية قاعدة الإنتاج، مؤكدا أن «تنمية نفط عمان» تتطلع لتبني التقنيات الحديثة لتخزين واحتجاز الكربون، وأنها ستقوم بتخزين الكربون في طبقات المياه الجوفية والخزانات، كما تتطلع لتكون من رواد مستخدمي الهيدروجين.

وأشار إلى أن الشركة وضعت خارطة الطريق لإزالة الكربون من قاعدتها التشغيلية، تتضمن الاستثمار في عدد من المجالات كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق هدف أن تكون نسبة الطاقة التي يتم استهلاكها متجددة بنحو 50% بحلول عام 2030، لافتا إلى أن النسبة الحالية بلغت 10%؛ إذ تم خفض معدل حرق الغاز بما يزيد عن 40% خلال ثلاث سنوات، بهدف الوصول إلى «صفر حرق روتيني» بحلول عام 2027.

وقال فيميستر إن «أديبك 2023» يعد منصة بارزة لاستقطاب الاستثمارات والحلول الجديدة لتعزيز مشهد الطاقة المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية وتنمية الأعمال، مؤكدا على دعم الشركة خطط مؤتمر الأطراف «COP28» لتكثيف الجهود والتعاون لخفض الانبعاثات الكربونية لضمان مستقبل مستدام.

وأكد المدير العام لشركة تنمية نفط عمان أهمية تحقيق المستهدفات المناخية لدعم رؤية 2040 التي تنص على تعزيز التنوع الاقتصادي لعمان، حيث تقود الشركة التدفق النقدي وتوليد الإيرادات من خلال طرح منتجات نوعية تسهم في تنوع دخل السلطنة.