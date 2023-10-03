Tuesday, 03 October 2023 06:02 GMT

«فيتش»: ديناميكية اقتصاد دبي تعزز موازنتها العامة

10/3/2023 9:27:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan) ذكرت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن ديناميكية اقتصاد دبي تعزز موازنتها العامة، وهو ما تجلى بوضوح في الخطوة التي أعلنت عنها حكومة دبي خلال الأسبوع الماضي لسداد ديون بقيمة 29 مليار درهم قبل حلول نهاية العام الجاري.



وأضافت المؤسسة أن الخطوة جاءت استنادا إلى قوة المركز المالي الذي تتمتع به دبي حالياً، وذلك في ظل تعافيها القوي من التداعيات الاقتصادية التي نجمت عن تفشي جائحة «كوفيد-19»، فضلاً عن التأثير الإيجابي للتغييرات التي أجرتها دبي في قوانينها على مدار السنوات الخمس الماضية.



وأصدرت «فيتش» أمس تقريراً عن خطة سداد الديون وعن الظروف الاقتصادية الإيجابية التي أفضت إليها، وكذلك عن مدلول هذه الخطة فيما يتعلق بأداء اقتصاد دبي. وأوضحت «فيتش» في تقريرها أن موازنة دبي كانت مستقرة في العام الماضي. وذكر التقرير أن التدفق المستمر للأخبار والبيانات الاقتصادية الإيجابية يشير إلى احتمالات كبيرة لتسجيل فائض في ميزانية دبي هذا العام. وأضاف التقرير أن قدرة حكومة دبي على استغلال فوائد النمو الاقتصادي قد تعززت بفعل التغيرات التي أجرتها الحكومة على قوانينها ولوائحها المالية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك فرض ضريبة المبيعات في عام 2018، وضريبة الشركات في يونيو من العام الجاري.

MENAFN03102023000110011019ID1107180569

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث