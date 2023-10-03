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مكتوم بن محمد: الشركات العائلية جزء من نجاح دبي الاقتصادي وبتمكينها نحقق مستهدفات أجندة D33

10/3/2023 9:27:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم "الثلاثاء"، برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، وأكد أن الشركات العائلية جزء من نجاح دبي الاقتصادي وبتمكينها نحقق مستهدفات أجندة
D33

وقال سموه عبر منصة "إكس": "ضمن أعمال مركز دبي للشركات العائلية وبالشراكة مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة أطلقنا اليوم "برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية". يهدف البرنامج لتمكين الصف الثاني في الشركات العائلية لضمان استمراريتها والتعاقب السلس لملكيتها وإدارتها وتعزيز حضورها العالمي. الشركات العائلية جزء من نجاح دبي الاقتصادي وبتمكينها نحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون دبي ضمن أهم مدن الاقتصاد عالمياً."

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