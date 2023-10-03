مكتوم بن محمد: الشركات العائلية جزء من نجاح دبي الاقتصادي وبتمكينها نحقق مستهدفات أجندة D33

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم "الثلاثاء"، برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، وأكد أن الشركات العائلية جزء من نجاح دبي الاقتصادي وبتمكينها نحقق مستهدفات أجندة
D33
وقال سموه عبر منصة "إكس": "ضمن أعمال مركز دبي للشركات العائلية وبالشراكة مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة أطلقنا اليوم "برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية". يهدف البرنامج لتمكين الصف الثاني في الشركات العائلية لضمان استمراريتها والتعاقب السلس لملكيتها وإدارتها وتعزيز حضورها العالمي. الشركات العائلية جزء من نجاح دبي الاقتصادي وبتمكينها نحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون دبي ضمن أهم مدن الاقتصاد عالمياً."
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