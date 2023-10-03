تراجع في المبيعات وغياب للتكنولوجيات.. الهواتف الذكية تتحدى الملل في 2023

(MENAFN- Al-Bayan) 2007، كانت صافرة انطلاق سباق التكنولوجيا والتطوير في الهواتف الذكية، في الشكل العصري الذي ابتكره أبل بجهازه آيفون، كانت بداية حماسية لسوق الهواتف الذكية المتعطش، بدأ بعده السباق فعلياً، واشتدت التطويرات بقوة، وكل شركة تريد إثبات نفسها والمشاركة في مكاسب عالم الهواتف الذكية، ليعيش المستخدم 10 سنوات كاملة من المتعة مستفيداً من ذلك السباق في كل إصدار لكل شركة بتكنولوجيا جديدة. تسابقت شركات أبل وسوني وسامسونج وإل جي، وبعدهم دخلت هاواوي ثم أوبو وشاومي للسباق ليزيدونه قوة وزخماً، بتجارب بعضها لاقى استحسان، والبعض الآخر لم يلقى نفس الرواج، ولكن في أكتوبر من كل عام كان كل المهتمين بعالم التكنولوجيا ينتظرون الشهر الذي أطلق عليه «تيكتوبر» نسبة لكونه أكتوبر المليء بمفاجآت التكنولوجيا، وبصفة خاصة الهواتف الذكية. السباق

البداية الفعلية كانت أبل بأول آيفون، ثم سامسونج بجهازها غالاكسي إس، وتحديثه إس 2 وإس 3، ونزلت إتش تي سي التايوانية بثقلها في ذلك العالم، ثم إل جي بقوتها واختراعاتها في جهازي جي 2 وجي ثري، واللذان كان بداية فكرة المنافسة فيما أطلق عليه «الساندوتش الزجاجي»، لكون الأجهزة كانت عبارة عن قالبين من الزجاج بينهم جسم الجهاز الحامل لعتاده. ومن آيفون 3 جي لفور جي إلى 5 ثم فايف إس، وفي المقابل سامسونج إس فور ثم فايف و6، الذي كان طفرة في عالم الموبايلات بأقل مساحات حول الشاشة وشاشة تحمل ألوانا مبهرة، إضافة لتطويرات رهيبة في كاميرات الهاتف المتحرك.. وحاولت سوني اللحاق بالسباق بأجهزتها إكسبيريا التي أيضا حملت العديد من التطويرات. وحتى منتصف العقد الثاني من الألفية الثالثة، كان السباق شديدا على التكنولوجيات وبراءات الاختراع وتطويرها لكسب أكبر حصة من المبيعات في السوق، ولكن مع دخول عام 2016، بدأت أبل تكبح جماح التطويرات وبراءات الاختراع، ليكون التحدث طفيف في كل نسخة من أجهزتها، بهدف تحسين التجربة، وليس إضافة طفرات عملاقة في الأجهزة. كبح الجماح ورويداً رويداً أصبحت أبل تصدر نفس الجهاز كل عام بقليل من التطوير، مع الاعتماد على تغيير الألوان أو بعض التحسينات المستهدفة للتسويق بشكل أكبر، دون إضافة تكنولوجيات متطورة، الأمر الذي لم تفطن له الشركات المنافسة سريعاً، وظلت سامسونج تطور، وهاواوي تضيف بعداً آخر للمنافسة يمنع سامسونج من كبح جماح التطوير. إلا أنه وبعد 2017، وبدء الكلام على عقوبات على هاواوي تمنعها من التطوير والتكنولوجيات الأمريكية، وفي ظل ابتعاد سوني عن المنافسة، وانسحاب إل جي من الأسواق، وشراء جوجل لإتش تي سي ووضعها على الأرفف، أصبح الدافع للتطوير لدى الموجودين في السوق ضعيفاً، خاصة في ظل خوف الشركات الصينية مثل شاومي وأوبو وزد تي إي من الظهور بشكل مبالغ فيه خشية من اللحاق بمصير هاواوي التي صارت ممنوعة من استخدام خدمات غوغل الأمر الذي جعل مبيعاتها تنخفض بشكل كبير خارج الصين..

ومن وقتها أصبح السباق شكلي خاصة على الهواتف من الفئة الرائدة «الفلاجشيب»، ولم تعد تضاف للأجهزة العديد من الاختراعات أو القفزات العملاقة، ليصل السوق إلى حالة الملل..

أرقام المبيعات والملل ليس حالة نفسية تصيب المستخدم أو عبارة مجازية، ولكن تعبر عنه أرقام السوق، فمنذ 2009 ومبيعات الهواتف الذكية في ازدياد عام بعد عام، وبيع في 2009 عدد 172.38 مليون هاتف ذكي، تضخم الرقم في 2010 ليصيبح 296.65 مليون هاتف، ولم يتوقف الارتفاع في المبيعات عن التزايد الجنوني، ففي 2011 بلغت المبيعات 472 مليون هاتف، ثم 680.11 مليون هاتف ذكي في 2012. وتتضاعف في 2013، لتبلغ مبيعات الهواتف الذكية 969.72 مليون هاتف ذكي، ثم للمرة الأولى في التاريخ تتخطى حاجز المليار في 2014، ببيع مليار و219 مليون و300 ألف جهاز، وهو الرقم الذي اعتقد خبراء الاقتصاد وقتها أنه «البيك»، أي أعلى نقطة في المنحنى، ولكن الأمر لم يتوقف وهذه هي أرقام السنوات التالية:



السنة إجمالي المبيعات 2015

مليار و314 مليون 2016

مليار و442.7 مليون 2017

مليار و479.1 مليون 2018

مليار و522 مليون 2019

مليار و532 مليون

وبنهاية 2019، كان آخر ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية في العالم، لتبدأ مرحلة الملل، التي تسبب فيها «كوفيد 19»، ثم نقص أشباه الموصلات، الذي تسبب في ضعف إنتاج الشركات للأجهزة، وفي الوقت نفسه تكرار الشركات لنفس الأجهزة بتحسينات طفيفة، مما أدى لعزوف الناس عن الشراء لتنخفض مبيعات الهواتف الذكية في 2020 إلى مليار و397.4 مليون، وفي 2021 مع تحسن الأوضاع ترتفع قليلا المبيعات لتصل إلى مليار و510.3 مليون، ثم في 2022 تزيد زيادة طفيفة ببيع مليار و516.4 مليون جهاز .

مؤثرات



ويقول موقع «جيز» المتخصص في التحليلات الاقتصادية إن هناك عدد من المؤثرات، التي تسببت في تراجع مبيعات الهواتف الذكية حول العالم، ويقسمها إلى 7 عوامل، أبرزها النقص في إنتاج أشباه الموصلات، والذي أثر كثيراً على عدد الأجهزة المنتجة، والعامل الثاني هو التضخم وارتفاع أسعار المعيشة عالمياً، وثالث الأسباب عدم استقرار الأسواق، وذلك يرجع لحالة ملل المستخدم، ذلك الملل الذي أدى أيضاً إلى تغير سلوك المستهلك، واتجاهه للاحتفاظ بالجهاز لأكثر من عام وعدم الاستمرار في التحديث، لكون التحديث لا يستحق الإنفاق عليه لعدم تقديم المنتج الجديد أي مغريات تدفع المستهلك لشراء الجهاز الجديد، وهو العامل السابع وفقاً للموقع، الذي أكد أن غياب التكنولوجيات الجديدة سبب دافع لتراجع الرغبة في الشراء.

وتقول مجلة «زا ويك الهندية» في تقريرها المبني على أبحاث مستشارين في الاتصالات العالمية: «هناك نقص عالمي في عدد الأجهزة ، والسوق يعاني من مشاكل لوجيستية، وفي الوقت نفسه الأجهزة أصبحت اعتمادية بشكل أكبر، وتعمر لسنوات، وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مال المستهلك للاحتفاظ بهاتفه لأعوام أكثر، الأمر الذي أدى لتراجع المبيعات بشكل كبير، ومخالفتها لتوقعات الاقتصاديين.





ويقول توران باثاك، الباحث الاقتصادي: «الوضع الاقتصادي العالمي عامل أساسي مؤثر في تراجع مبيعات التكنولوجيا بصفة عامة، والهواتف الذكية جزء من الأمر، لا أعتقد أن الأمر سيحل قريباً، بل سيزداد سوءاً».

وواصل توران قائلاً: «ارتفاع أسعار البترول ، قد يبدو أمراً بعيداً عن التأثير في مبيعات الهواتف، ولكن واقع الأمر أنه بالإضافة للحروب والأزمات الاقتصادية، هو عامل أساسي، ففي ظل ندرة مصادر الطاقة وارتفاع أسعار البترول، سيميل المستهل للاقتصاد والتوفير، والهاتف الذكي يظل رفاهية، هو لن يستغني عنها، ولكن سيقلل من شغفه بالشراء والتحديث، لذلك لا أعتقد أن منحنى المبيعات سيتعافى قريباً بأي شكل من الأشكال بل أرجح أن أزمة المبيعات ستزداد سوءاً في الفترة المقبلة».

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