ايبارزا تطلق مجموعة وابي سابي مع خصومات تصل حتى 75%

يشكل "مهرجان دبي للمفروشات" أضخم احتفالية متخصصة بقطع الأثاث والأدوات والمستلزمات المنزلية والمفروشات التي تشهدها دبي والمنطقة. ومع اقتراب انطلاق موعد النسخة الخامسة من هذا الحدث، تستعدّ شركات التصميم والأثاث لإطلاق العديد من الفعاليات والعروض الترويجية الجديدة التي تستقطب عشاق الأثاث والديكور، وأولئك الراغبين في تجديد منازلهم أو الانتقال إلى منازل جديدة

وفي هذ السياق أعلنت " ايبارزا "، العلامة التجارية المتميّزة في عالم الأثاث والديكور المنزلي عن إطلاقها مجموعات جديدة وحصرية تنفرد بأفكارٍ غير مسبوقة، وتسعى من خلالها إلى إحداث تغييرٍ في مفهوم الأثاث والديكور، بحيث يكون أبسط من أيّ وقتٍ مضى، مع تميّزه بالأناقة والحداثة في الوقت ذاته.

تشمل هذه المجموعات تصاميم فريدة ومبتكرة في مجال كسوة الجدران

باستخدام ألواحٍ حجرية صديقة للبيئة وقابلة للانحناء؛ كما تتضمّن تشكيلة من قطع الأثاث ذات اللمسات الجلدية الأنيقة اعتُمدت في تصنيعها التقنيات نفسها المستخدمة في تصنيع الحقائب الجلدية الفاخرة، لتأتي النتيجة مجموعةٌ بسيطة ذات طابع عصري وأنيق. كما أعلنت " ايبارزا " عن خصوماتٍ تصل حتى 75% على مختلف المفروشات وقطع الديكور، من أجل تمكين عملائها من الاستفادة القصوى من هذا الحدث الاستثنائي، واختبار الافكار المبتكرة في منازلهم ومكاتبهم.

من جانبه، أعرب معنى أبودقة، المدير التنفيذي والمؤسس لشركة " ايبارزا "، عن سعادته بانطلاق "مهرجان دبي للمفروشات" قائلاً: "يشكل مهرجان دبي للمفروشات منصةً فريدة لعرض الأفكار الجديدة في عالم الديكور. ومنذ بداية العام الجاري اعتمدنا في تصاميمنا على تبني مجموعةً من الأفكار التي تدعو للعودة إلى الطبيعة والبساطة، وأبرزها الاتجاه الياباني المعروف باسم "وابي سابي"، والذي تدور فلسفته حول بساطة التكوين، وعدم السعي إلى معالجة العيوب، والقدرة على فهم الجمال الخام باعتباره طبيعة. ومع مشارفة هذا العام على نهايته، يمكننا القول إنّ مجموعتنا الجديدة نضجت واكتملت، وحان وقت إطلاقها لنساهم من جانبنا بإحداث نقلةٍ نوعية في عالم التصميم، ترتقي بالمفاهيم السائدة، وتجعلها أكثر تقديراً للبساطة من أيّ وقتٍ مضى.

وأردف أبودقة قائلاً: "يُعتبر استخدام المواد الطبيعية أحد أبرز ركائز هذا الطراز المستحدث، ويشكل العثور على الجمال في العيوب الطبيعية أحد اهداف فلسفة "وابي سابي". على سبيل المثال، اعتمدنا سابقاً على صقل الرخام ليبدو لامعاً كأنه مرآة؛ أما حالياً فنتجه نحو اعتماد الرخام غير المصقول، ذي الملمس الطبيعي. كما نهدف من تبنينا هذه الفلسفة إلى التشجيع على استخدام الألوان الترابية والعضوية التي نسعى من خلالها إلى تحويل المساحات إلى أجواء هادئة ومتناغمة تنطلق من الطبيعة وتتمحور حولها.