5 أدوية لا يجب تناولها عند شرب القهوة

MENAFN - Khaberni) خبرني - عند تناول القهوة، يجب أن تكون حذرًا بشأن بعض الأدوية التي قد تتفاعل مع القهوة وتؤثر على فعاليتها أو تسبب آثار جانبية غير مرغوب فيها. إليك خمسة أدوية ينصح عادةً بعدم تناولها مع القهوة، والتي كشف عنها الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية لصدى البلد.

1. مثبطات مستقبلات بيتا (Beta-blockers): تشمل أمثلة على هذه الأدوية البروبرانولول (Propranolol) وأتينولول (Atenolol). تعمل هذه الأدوية على تقليل ضغط الدم وتضخيم تأثير القهوة المحتوية على الكافيين، مما يؤدي إلى زيادة في معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

2. مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين المحولة (ACE inhibitors): تشمل أمثلة على هذه الأدوية الليسينوبريل (Lisinopril) وانالابريل (Enalapril). يمكن أن تسبب هذه الأدوية انخفاض ضغط الدم، وتناولها مع القهوة التي تحتوي على الكافيين قد يعزز هذا الانخفاض ويزيد من احتمال حدوث آثار جانبية مثل الدوخة والدوار.

3. مضادات الاكتئاب من فئة مثبطات امتصاص السيروتونين وإعادة الامتصاص النور أدرينالي (Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors): تشمل أمثلة على هذه الأدوية الفينلفين (Venlafaxine) ودولوكستين (Duloxetine). يمكن أن يزيد تناول القهوة مع هذه الأدوية من ارتفاع مستويات النشاط العصبي، مما يؤدي إلى زيادة في القلق والارتباك.

4. مضادات الحموضة مثل الأنتاجونيستات الهيستامين H2 (H2 Antagonists): تشمل أمثلة على هذه الأدوية السيميتيدين (Cimetidine) وفاموتيدين (Famotidine). يعتقد أن تناول القهوة مع هذه الأدوية قد يؤثر على امتصاص الدواء وفعاليته، وبالتالي قد يقلل من فائدتها في علاج حموضة المعدة.

5. الحديد: تناول القهوة مع مكملات الحديد يمكن أن يقلل من امتصاص الحديد في الجسم. ينصح عادةً بتجنب شرب القهوة أو تناول المشروبات الغنية بالكافيين مع مكملات الحديد لضمان امتصاص الحديد بشكل أفضل.

مع ذلك، يجب أن تتحدث دائمًا مع طبيبك أو الصيدلي المسؤول عن وصف الأدوية قبل تغيير أو تعديل جرعات الأدوية أو تناولها مع القهوة. لأن تأثير التفاعلات قد يختلف من شخص لآخر وقد تحتاج إلى توصيات مخصصة لحالتك الصحية الفردية.