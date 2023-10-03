حلال عليهم حرام علينا.. تغريدة لطالبان وصور لسائحات أجنبيات !

MENAFN - Khaberni) خبرني - منذ سيطرتها على الحكم في أفغانستان أواخر أغسطس 2021، أقصت حركة طالبان، النساء عن الحياة العامة، وحظرت عليهن العديد من الوظائف، بل فرض عدد من مسؤوليها قرارات تمنع ارتيادهن بعض الحدائق العامة والمواقع السياحية.

ووصلت القيود المفروضة إلى درجة منع الأفغانيات من ارتياد الحمامات العامة والمكاتب، وكل سبل الترفيه التي تحظى بها أي أسرة حول العالم.

ففي أواخر أغسطس الماضي، طلب شيخ خالد محمد حنفي، الوزير بحكومة طالبان، من علماء الدين ورجال الحسبة وقوات الأمن منع النساء بشكل تام من الذهاب إلى متنزه بند أمير الوطني الذي يقع في ولاية باميان وسط البلاد، وذلك خلال زيارة له إلى الولاية. وبرر طلبه هذا حينها بـ"الفساد الأخلاقي وعدم التزام النساء والفتيات بالحجاب الشرعي".

إلا أن تغريدة نشرتها وزارة الثقافة والإعلام التابعة لحكومة الحركة المتشددة أطلقت موجة جديدة من الانتقادات.

فقد نشرت الوزارة في حسابها على منصة أكس (تويتر سابقا)، صورة لزيارة قام بها سائحون أجانب إلى البلاد، بينهم نساء! وأوضحت أن أحد عشر سائحاً من أميركا وألمانيا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا، من بينهم خمس نساء، زاروا المواقع التاريخية في ولاية هلمند جنوب البلاد.





طمست وجوههن

إلا أن الوزارة طمست وجوه السائحات في الصور التي نشرتها على حسابها، وادعت أن السائحين قالوا إن الأمن الذي جلبته طالبان للبلاد شجعهم على زيارتها.

أتت تلك التغريدة على الرغم من أن الفتيات الأفغانيات يواجهن هجوماً لاذعاً عند نشر صورهن في الحدائق والمتنزهات العامة من قبل حسابات مناصرة لطالبان.

إلا أن أيا من هذه الحسابات لم يهاجم أو ينتقد نشر وزارة الإعلام صور النساء والأخبار الفرحة بزيارتهن البلاد، ما دفع عددا من الناشطين على وسائل التواصل إلى التأكيد أن الحركة تستقوي فقط على المرأة الأفغانية، في حين تحظى الأجنبيات بقدر كبير من الضيافة.

فيما اعتبر آخرون أن طالبان تحلل للأجنبي ما تحرمه على مواطنيها، في محاولة لتلميع صورتها.