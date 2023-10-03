بق الفراش يغزو فرنسا.. لدغة تهدد الحياة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعاني العاصمة الفرنسية باريس من موجة انتشار لحشرة "بق الفراش"، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، وسط تخوف من تدهور الوضع أكثر.
ووثق فرنسيون عبر حساباتهم مواقع التواصل الاجتماعي انتشار البق في دور السينما ووسائل المواصلات مثل القطارات، ونشروا العديد من المقاطع المصورة التي تكشف حجم الكارثة.
وضاعف دعوة بلدية باريس المواطنين والحكومة إلى سرعة التصدي لهذه الحشرات من إثارة الجدل، إذ يأتي الحديث عن تفشي "بق الفراش" قبل أشهر قليلة من احتضان "مدينة النور" دورة الألعاب الأولمبية 2024.
فيما تعهدت الحكومة الفرنسية بالتحرك بشكل أكبر لمواجهة انتشار حشرة البق، وأفادت بأنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً للجهات الموفرة لخدمات النقل بهدف اتخاذ إجراءات حماية أفضل لمستخدميها، قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.
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