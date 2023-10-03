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بق الفراش يغزو فرنسا.. لدغة تهدد الحياة

10/3/2023 9:19:19 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعاني العاصمة الفرنسية باريس من موجة انتشار لحشرة "بق الفراش"، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، وسط تخوف من تدهور الوضع أكثر.

ووثق فرنسيون عبر حساباتهم مواقع التواصل الاجتماعي انتشار البق في دور السينما ووسائل المواصلات مثل القطارات، ونشروا العديد من المقاطع المصورة التي تكشف حجم الكارثة.

وضاعف دعوة بلدية باريس المواطنين والحكومة إلى سرعة التصدي لهذه الحشرات من إثارة الجدل، إذ يأتي الحديث عن تفشي "بق الفراش" قبل أشهر قليلة من احتضان "مدينة النور" دورة الألعاب الأولمبية 2024.

فيما تعهدت الحكومة الفرنسية بالتحرك بشكل أكبر لمواجهة انتشار حشرة البق، وأفادت بأنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً للجهات الموفرة لخدمات النقل بهدف اتخاذ إجراءات حماية أفضل لمستخدميها، قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.

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