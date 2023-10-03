رجل السير داود يتصدر حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) رجل السير الأردني داود يتصدر حديث مواقع التواصل إذا يقوم داود بتنظيم حركة السير بالقرب من دوار الداخلية بطريقة مرحة أثارت إعجاب الأردنيين.

محمد البوريني يقول: هذا الشرطي ((( تحديدا))) انساااان محترم وراقي

كان يوقف على باب مستشفى البشير وينظم الحركة الصباحية

فعلا افتقدناه جدا الله يحميه لشبابه ويثبته عالخير

أحمد السرحان: يسعدك يا نشمي مفخره 🫶🌺

مهند الظاهر أضاف: هذا الشرطي رائع جدا وقمة بالادب والاخلاق كان على باب البشير مشروع هزاع ذنيات جديد

وسليمان عواودة علق: قائد اوكسترا

و المعتز قطاونة: داود افندي كان عند البشير ما كنا نشوف ازمه مش زي هسا والنعم منك داود

رامي المعايطة: الله يقويه و يعطيه العافيه النشمي

عبد الله المجالي: لو الف شرطي يصفروا ويشوحوا ما بقدروا يعطوا المواطن طاقة ايجابية بعد رفع اسعار البنزين

ونختمها مع يزيد بشايرة: شرطي اكثر من رائع حرفياً بقعد من ٧ الصبح لبعد ترويحة الموظفين و هو شغال على نفس واحد ما بوقف الشير عندو دائماً ماشي و ما بعمل ازمة كل الاحترام لشخصه ❤️

وقالت مديرية الأمن العام في منشور لها عبر موقع الفيسبوك: صور وصلتنا عن رجل سير اسمه داود... فأحببنا أن نشاركها، يحب بلده وأهله ومسكون بحب عمله.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · رجل السير داود يتصدر حديث مواقع التواصل