رجل السير داود يتصدر حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) رجل السير الأردني داود يتصدر حديث مواقع التواصل إذا يقوم داود بتنظيم حركة السير بالقرب من دوار الداخلية بطريقة مرحة أثارت إعجاب الأردنيين.
محمد البوريني يقول: هذا الشرطي ((( تحديدا))) انساااان محترم وراقي
كان يوقف على باب مستشفى البشير وينظم الحركة الصباحية
فعلا افتقدناه جدا الله يحميه لشبابه ويثبته عالخير
أحمد السرحان: يسعدك يا نشمي مفخره 🫶🌺
مهند الظاهر أضاف: هذا الشرطي رائع جدا وقمة بالادب والاخلاق كان على باب البشير مشروع هزاع ذنيات جديد
وسليمان عواودة علق: قائد اوكسترا
و المعتز قطاونة: داود افندي كان عند البشير ما كنا نشوف ازمه مش زي هسا والنعم منك داود
رامي المعايطة: الله يقويه و يعطيه العافيه النشمي
عبد الله المجالي: لو الف شرطي يصفروا ويشوحوا ما بقدروا يعطوا المواطن طاقة ايجابية بعد رفع اسعار البنزين
ونختمها مع يزيد بشايرة: شرطي اكثر من رائع حرفياً بقعد من ٧ الصبح لبعد ترويحة الموظفين و هو شغال على نفس واحد ما بوقف الشير عندو دائماً ماشي و ما بعمل ازمة كل الاحترام لشخصه ❤️
وقالت مديرية الأمن العام في منشور لها عبر موقع الفيسبوك: صور وصلتنا عن رجل سير اسمه داود... فأحببنا أن نشاركها، يحب بلده وأهله ومسكون بحب عمله.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · رجل السير داود يتصدر حديث مواقع التواصل
MENAFN03102023000209011053ID1107180390
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.