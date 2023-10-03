تطورات اصابة عشرات الطالبات في مدرسة كريمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور ، خروج غالبية الطالبات في مدرسة الكريمة الثانوية من المستشفى، بعدما تلقين العناية الطبية، واللواتي تعرضن لاستنشاق رائحة مادة مبيد حشري منبعثة من مزرعة مجاورة للمدرسة.



وقال الدكتور الشكور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن 33 طالبة راجعن المستشفى اليوم الثلاثاء بعد ظهور أعراض عليهن تتمثل بالسعال، فيما جرى إدخال 10 طالبات منهن للمراقبة الطبية، بالإضافة إلى 5 طالبات يرقدن في المستشفى منذ يوم أمس الاثنين للمراقبة أيضا، وجميعهن حالتهن حسنة، ويجري تقييم حالتهن الطبية للتأكد من سلامتهن.



وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة، لـــ(بترا) إن فريق استقصاء صحي من الدفاع المدني والصحة والزراعة تفحص موقع المزرعة المجاورة للمدرسة، وجرى أخذ عينات من الهواء والتربة، والتحرز على كميات المبيد الحشري المستخدم في المزرعة ضمن إجراءات وقائية للسلامة العامة.



وأضاف انه جرى تعليق الدوام اليوم في مدرستي الكريمة الثانوية وعمر بن الخطاب الأساسية القريبة من الموقع بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأشار الحوامدة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين على المزرعة، وتحويلهم إلى القضاء.

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