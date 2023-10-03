حمى الضنك تنتشر في بنغلاديش بسبب التغير المناخي

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - حصدت حمى الضنك، أرواح أكثر من 1000 شخص خلال الأعوام الأخيرة في بنغلاديش، في أسوأ تفشٍ على الإطلاق لهذه العدوى الفيروسية في تاريخ هذه الدولة الآسيوية.
وتدفع درجات الحرارة المرتفعة، التي سببها التغير المناخي، في الانتشار الحالي لحمى الضنك في بنغلاديش.
وللمرة الأولى جرى الإبلاغ عن حالات إصابة بهذه الحمى الفيروسية خارج المناطق الحضرية .
ومنذ 2017، توفي 1017 شخصا في بنغلاديش من الفيروس الذي ينتقل للبشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى، ومن بين هؤلاء أكثر من 100 طفل. سكاي نيوز
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