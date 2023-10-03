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حمى الضنك تنتشر في بنغلاديش بسبب التغير المناخي

10/3/2023 9:15:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حصدت حمى الضنك، أرواح أكثر من 1000 شخص خلال الأعوام الأخيرة في بنغلاديش، في أسوأ تفشٍ على الإطلاق لهذه العدوى الفيروسية في تاريخ هذه الدولة الآسيوية.


وتدفع درجات الحرارة المرتفعة، التي سببها التغير المناخي، في الانتشار الحالي لحمى الضنك في بنغلاديش.
وللمرة الأولى جرى الإبلاغ عن حالات إصابة بهذه الحمى الفيروسية خارج المناطق الحضرية .
ومنذ 2017، توفي 1017 شخصا في بنغلاديش من الفيروس الذي ينتقل للبشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى، ومن بين هؤلاء أكثر من 100 طفل. سكاي نيوز

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