مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ناشد المواطن شادي العزة، أهل الخير، بضرورة التبرع بالدم من زمرة (-O) أو أي فصيلة دم سالب باسم والده محمود إسماعيل العزة الذي يرقد على سرير الشفاء في مستشفى السلط الجديد.
وقال العزة إن التبرع بالدم يكون في بنك الدم التابع لمستشفى السلط الجديد على اسم المريض محمود إسماعيل العزة، لافتا إلى أنه سيخضع لعملية جراحية في القلب والشرايين يوم الخميس المقبل وهو بحاجة إلى 10 وحدات من الدم.
للتواصل مع ذوي المريض: 0797902546
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