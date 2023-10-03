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مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

10/3/2023 9:15:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد المواطن شادي العزة، أهل الخير، بضرورة التبرع بالدم من زمرة (-O) أو أي فصيلة دم سالب باسم والده محمود إسماعيل العزة الذي يرقد على سرير الشفاء في مستشفى السلط الجديد.
وقال العزة إن التبرع بالدم يكون في بنك الدم التابع لمستشفى السلط الجديد على اسم المريض محمود إسماعيل العزة، لافتا إلى أنه سيخضع لعملية جراحية في القلب والشرايين يوم الخميس المقبل وهو بحاجة إلى 10 وحدات من الدم.


للتواصل مع ذوي المريض: 0797902546

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